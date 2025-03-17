SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / BestStrategy2
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
0 recensioni
Affidabilità
29 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 410%
FINAM-AO
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Valore del Portafoglio
  • Equità
  • Portfolio
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
48 (57.83%)
Loss Trade:
35 (42.17%)
Best Trade:
2 045.00 RUB
Worst Trade:
-1 655.00 RUB
Profitto lordo:
23 695.00 RUB (23 695 pips)
Perdita lorda:
-11 120.00 RUB (11 120 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (6 600.00 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
6 600.00 RUB (7)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
32.12%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
6.60
Long Trade:
42 (50.60%)
Short Trade:
41 (49.40%)
Fattore di profitto:
2.13
Profitto previsto:
151.51 RUB
Profitto medio:
493.65 RUB
Perdita media:
-317.71 RUB
Massime perdite consecutive:
5 (-1 275.00 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-1 655.00 RUB (1)
Crescita mensile:
29.61%
Previsione annuale:
359.31%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
365.00 RUB
Massimale:
1 905.00 RUB (10.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
40.35% (1 905.00 RUB)
Per equità:
11.63% (1 767.69 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
IMOEXF 81
SU26234RMFS3 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
IMOEXF 208
SU26234RMFS3 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 045.00 RUB
Worst Trade: -1 655 RUB
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6 600.00 RUB
Massima perdita consecutiva: -1 275.00 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FINAM-AO" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 12:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 20:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 20:13
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.17 21:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BestStrategy2
30USD al mese
410%
0
0
USD
4.6K
RUB
29
97%
83
57%
100%
2.13
151.51
RUB
40%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.