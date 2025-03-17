シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / BestStrategy2
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
レビュー0件
信頼性
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 493%
FINAM-AO
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • Portfolio Value
  • エクイティ
  • ポートフォリオ
  • ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
79 (55.24%)
損失トレード:
64 (44.76%)
ベストトレード:
2 045.00 RUB
最悪のトレード:
-1 655.00 RUB
総利益:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
総損失:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
最大連続の勝ち:
7 (6 600.00 RUB)
最大連続利益:
6 600.00 RUB (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
32.12%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.30
長いトレード:
74 (51.75%)
短いトレード:
69 (48.25%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
93.18 RUB
平均利益:
399.56 RUB
平均損失:
-285.00 RUB
最大連続の負け:
5 (-1 875.00 RUB)
最大連続損失:
-1 875.00 RUB (5)
月間成長:
-11.95%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
365.00 RUB
最大の:
2 515.00 RUB (12.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.35% (1 905.00 RUB)
エクイティによる:
11.63% (1 767.69 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
IMOEXF 141
SU26234RMFS3 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
IMOEXF 221
SU26234RMFS3 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 045.00 RUB
最悪のトレード: -1 655 RUB
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6 600.00 RUB
最大連続損失: -1 875.00 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
レビューなし
2025.12.26 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
BestStrategy2
30 USD/月
493%
0
0
USD
5K
RUB
42
95%
143
55%
100%
1.73
93.18
RUB
40%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください