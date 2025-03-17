- 成長
- Portfolio Value
- エクイティ
- ポートフォリオ
- ドローダウン
トレード:
143
利益トレード:
79 (55.24%)
損失トレード:
64 (44.76%)
ベストトレード:
2 045.00 RUB
最悪のトレード:
-1 655.00 RUB
総利益:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
総損失:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
最大連続の勝ち:
7 (6 600.00 RUB)
最大連続利益:
6 600.00 RUB (7)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
32.12%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.30
長いトレード:
74 (51.75%)
短いトレード:
69 (48.25%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
93.18 RUB
平均利益:
399.56 RUB
平均損失:
-285.00 RUB
最大連続の負け:
5 (-1 875.00 RUB)
最大連続損失:
-1 875.00 RUB (5)
月間成長:
-11.95%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
365.00 RUB
最大の:
2 515.00 RUB (12.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
40.35% (1 905.00 RUB)
エクイティによる:
11.63% (1 767.69 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|141
|SU26234RMFS3
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|IMOEXF
|221
|SU26234RMFS3
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|IMOEXF
|13K
|SU26234RMFS3
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 045.00 RUB
最悪のトレード: -1 655 RUB
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +6 600.00 RUB
最大連続損失: -1 875.00 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FINAM-AO"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
レビューなし
