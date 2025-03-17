- Incremento
- Valor del portafolio
- Equidad
- Portafolio
- Reducción
Total de Trades:
142
Transacciones Rentables:
78 (54.92%)
Transacciones Irrentables:
64 (45.07%)
Mejor transacción:
2 045.00 RUB
Peor transacción:
-1 655.00 RUB
Beneficio Bruto:
30 940.00 RUB (30 940 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (6 600.00 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
6 600.00 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
32.12%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.05
Transacciones Largas:
73 (51.41%)
Transacciones Cortas:
69 (48.59%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
89.44 RUB
Beneficio medio:
396.67 RUB
Pérdidas medias:
-285.00 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 875.00 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 875.00 RUB (5)
Crecimiento al mes:
-20.12%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
365.00 RUB
Máxima:
2 515.00 RUB (12.55%)
Reducción relativa:
De balance:
40.35% (1 905.00 RUB)
De fondos:
11.63% (1 767.69 RUB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|140
|SU26234RMFS3
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|IMOEXF
|210
|SU26234RMFS3
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|IMOEXF
|13K
|SU26234RMFS3
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 045.00 RUB
Peor transacción: -1 655 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6 600.00 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 875.00 RUB
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
