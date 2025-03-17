SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BestStrategy2
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 418%
FINAM-AO
1:1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Valor del portafolio
  • Equidad
  • Portafolio
  • Reducción
Total de Trades:
142
Transacciones Rentables:
78 (54.92%)
Transacciones Irrentables:
64 (45.07%)
Mejor transacción:
2 045.00 RUB
Peor transacción:
-1 655.00 RUB
Beneficio Bruto:
30 940.00 RUB (30 940 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (6 600.00 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
6 600.00 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
32.12%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.05
Transacciones Largas:
73 (51.41%)
Transacciones Cortas:
69 (48.59%)
Factor de Beneficio:
1.70
Beneficio Esperado:
89.44 RUB
Beneficio medio:
396.67 RUB
Pérdidas medias:
-285.00 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-1 875.00 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 875.00 RUB (5)
Crecimiento al mes:
-20.12%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
365.00 RUB
Máxima:
2 515.00 RUB (12.55%)
Reducción relativa:
De balance:
40.35% (1 905.00 RUB)
De fondos:
11.63% (1 767.69 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
IMOEXF 140
SU26234RMFS3 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
IMOEXF 210
SU26234RMFS3 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 045.00 RUB
Peor transacción: -1 655 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +6 600.00 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -1 875.00 RUB

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FINAM-AO" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
No hay comentarios
2025.12.26 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
BestStrategy2
30 USD al mes
418%
0
0
USD
4.4K
RUB
41
95%
142
54%
100%
1.69
89.44
RUB
40%
1:1
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.