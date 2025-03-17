- Croissance
- Valeur du portefeuille
- Fonds propres
- Portefeuille
- Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
48 (57.83%)
Perte trades:
35 (42.17%)
Meilleure transaction:
2 045.00 RUB
Pire transaction:
-1 655.00 RUB
Bénéfice brut:
23 695.00 RUB (23 695 pips)
Perte brute:
-11 120.00 RUB (11 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (6 600.00 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
6 600.00 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.12%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.60
Longs trades:
42 (50.60%)
Courts trades:
41 (49.40%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
151.51 RUB
Bénéfice moyen:
493.65 RUB
Perte moyenne:
-317.71 RUB
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 275.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
-1 655.00 RUB (1)
Croissance mensuelle:
29.61%
Prévision annuelle:
359.31%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
365.00 RUB
Maximal:
1 905.00 RUB (10.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.35% (1 905.00 RUB)
Par fonds propres:
11.63% (1 767.69 RUB)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|81
|SU26234RMFS3
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|IMOEXF
|208
|SU26234RMFS3
|0
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|IMOEXF
|13K
|SU26234RMFS3
|0
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +2 045.00 RUB
Pire transaction: -1 655 RUB
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6 600.00 RUB
Perte consécutive maximale: -1 275.00 RUB
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
30 USD par mois
410%
0
0
USD
USD
4.6K
RUB
RUB
29
97%
83
57%
100%
2.13
151.51
RUB
RUB
40%
1:1