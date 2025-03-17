SignauxSections
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
0 avis
Fiabilité
29 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 410%
FINAM-AO
1:1
Trades:
83
Bénéfice trades:
48 (57.83%)
Perte trades:
35 (42.17%)
Meilleure transaction:
2 045.00 RUB
Pire transaction:
-1 655.00 RUB
Bénéfice brut:
23 695.00 RUB (23 695 pips)
Perte brute:
-11 120.00 RUB (11 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (6 600.00 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
6 600.00 RUB (7)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.12%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
6.60
Longs trades:
42 (50.60%)
Courts trades:
41 (49.40%)
Facteur de profit:
2.13
Rendement attendu:
151.51 RUB
Bénéfice moyen:
493.65 RUB
Perte moyenne:
-317.71 RUB
Pertes consécutives maximales:
5 (-1 275.00 RUB)
Perte consécutive maximale:
-1 655.00 RUB (1)
Croissance mensuelle:
29.61%
Prévision annuelle:
359.31%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
365.00 RUB
Maximal:
1 905.00 RUB (10.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
40.35% (1 905.00 RUB)
Par fonds propres:
11.63% (1 767.69 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
IMOEXF 81
SU26234RMFS3 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
IMOEXF 208
SU26234RMFS3 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 045.00 RUB
Pire transaction: -1 655 RUB
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6 600.00 RUB
Perte consécutive maximale: -1 275.00 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FINAM-AO" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
Aucun avis
2025.09.26 19:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 18:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 14:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 16:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 12:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 12:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.26 11:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 00:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 20:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 20:13
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.08 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 21:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 19:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.31 14:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.24 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.17 21:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.76% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.17 12:23
Share of days for 80% of growth is too low
