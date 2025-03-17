SignaleKategorien
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 493%
FINAM-AO
1:1
  • Wachstum
  • Wert des Portfolios
  • Equity
  • Portfolio
  • Rückgang
Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
79 (55.24%)
Verlusttrades:
64 (44.76%)
Bester Trade:
2 045.00 RUB
Schlechtester Trade:
-1 655.00 RUB
Bruttoprofit:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
Bruttoverlust:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (6 600.00 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 600.00 RUB (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
32.12%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.30
Long-Positionen:
74 (51.75%)
Short-Positionen:
69 (48.25%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
93.18 RUB
Durchschnittlicher Profit:
399.56 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-285.00 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 875.00 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 875.00 RUB (5)
Wachstum pro Monat :
-11.95%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
365.00 RUB
Maximaler:
2 515.00 RUB (12.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.35% (1 905.00 RUB)
Kapital:
11.63% (1 767.69 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
IMOEXF 141
SU26234RMFS3 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
IMOEXF 221
SU26234RMFS3 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 045.00 RUB
Schlechtester Trade: -1 655 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 600.00 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 875.00 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
2025.12.26 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
