Trades insgesamt:
143
Gewinntrades:
79 (55.24%)
Verlusttrades:
64 (44.76%)
Bester Trade:
2 045.00 RUB
Schlechtester Trade:
-1 655.00 RUB
Bruttoprofit:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
Bruttoverlust:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (6 600.00 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 600.00 RUB (7)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
32.12%
Letzter Trade:
17 Stunden
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.30
Long-Positionen:
74 (51.75%)
Short-Positionen:
69 (48.25%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
93.18 RUB
Durchschnittlicher Profit:
399.56 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-285.00 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-1 875.00 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 875.00 RUB (5)
Wachstum pro Monat :
-11.95%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
365.00 RUB
Maximaler:
2 515.00 RUB (12.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
40.35% (1 905.00 RUB)
Kapital:
11.63% (1 767.69 RUB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|141
|SU26234RMFS3
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|IMOEXF
|221
|SU26234RMFS3
|0
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|IMOEXF
|13K
|SU26234RMFS3
|0
Bester Trade: +2 045.00 RUB
Schlechtester Trade: -1 655 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 600.00 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 875.00 RUB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FINAM-AO" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
30 USD pro Monat
493%
0
0
USD
USD
4.9K
RUB
RUB
42
95%
143
55%
100%
1.73
93.18
RUB
RUB
40%
1:1