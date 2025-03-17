- 성장
트레이드:
146
이익 거래:
79 (54.10%)
손실 거래:
67 (45.89%)
최고의 거래:
2 045.00 RUB
최악의 거래:
-1 655.00 RUB
총 수익:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
총 손실:
-19 115.00 RUB (19 115 pips)
연속 최대 이익:
7 (6 600.00 RUB)
연속 최대 이익:
6 600.00 RUB (7)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
32.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.95
롱(주식매수):
76 (52.05%)
숏(주식차입매도):
70 (47.95%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
85.27 RUB
평균 이익:
399.56 RUB
평균 손실:
-285.30 RUB
연속 최대 손실:
5 (-1 875.00 RUB)
연속 최대 손실:
-1 875.00 RUB (5)
월별 성장률:
-8.71%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
365.00 RUB
최대한의:
2 515.00 RUB (12.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.35% (1 905.00 RUB)
자본금별:
11.63% (1 767.69 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|144
|SU26234RMFS3
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|IMOEXF
|206
|SU26234RMFS3
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|IMOEXF
|12K
|SU26234RMFS3
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 045.00 RUB
최악의 거래: -1 655 RUB
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6 600.00 RUB
연속 최대 손실: -1 875.00 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
387%
0
0
USD
USD
3.9K
RUB
RUB
43
95%
146
54%
100%
1.65
85.27
RUB
RUB
40%
1:1