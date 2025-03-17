시그널섹션
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
0 리뷰
안정성
43
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 387%
FINAM-AO
1:1
  • 성장
  • 포트폴리오 가치
  • 자본
  • 포트폴리오
  • 축소
트레이드:
146
이익 거래:
79 (54.10%)
손실 거래:
67 (45.89%)
최고의 거래:
2 045.00 RUB
최악의 거래:
-1 655.00 RUB
총 수익:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
총 손실:
-19 115.00 RUB (19 115 pips)
연속 최대 이익:
7 (6 600.00 RUB)
연속 최대 이익:
6 600.00 RUB (7)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
32.12%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
4.95
롱(주식매수):
76 (52.05%)
숏(주식차입매도):
70 (47.95%)
수익 요인:
1.65
기대수익:
85.27 RUB
평균 이익:
399.56 RUB
평균 손실:
-285.30 RUB
연속 최대 손실:
5 (-1 875.00 RUB)
연속 최대 손실:
-1 875.00 RUB (5)
월별 성장률:
-8.71%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
365.00 RUB
최대한의:
2 515.00 RUB (12.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
40.35% (1 905.00 RUB)
자본금별:
11.63% (1 767.69 RUB)

배포

심볼 Sell Buy
IMOEXF 144
SU26234RMFS3 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
IMOEXF 206
SU26234RMFS3 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
IMOEXF 12K
SU26234RMFS3 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 045.00 RUB
최악의 거래: -1 655 RUB
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +6 600.00 RUB
연속 최대 손실: -1 875.00 RUB

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FINAM-AO"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
리뷰 없음
2025.12.26 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
