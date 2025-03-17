- Crescimento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
79 (55.24%)
Negociações com perda:
64 (44.76%)
Melhor negociação:
2 045.00 RUB
Pior negociação:
-1 655.00 RUB
Lucro bruto:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
Perda bruta:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (6 600.00 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
6 600.00 RUB (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
32.12%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.30
Negociações longas:
74 (51.75%)
Negociações curtas:
69 (48.25%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
93.18 RUB
Lucro médio:
399.56 RUB
Perda média:
-285.00 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 875.00 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 875.00 RUB (5)
Crescimento mensal:
-11.95%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
365.00 RUB
Máximo:
2 515.00 RUB (12.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.35% (1 905.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
11.63% (1 767.69 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|141
|SU26234RMFS3
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|IMOEXF
|221
|SU26234RMFS3
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|IMOEXF
|13K
|SU26234RMFS3
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
