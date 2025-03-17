SinaisSeções
Aleksey Vasilev

BestStrategy2

Aleksey Vasilev
Confiabilidade
42 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 493%
FINAM-AO
1:1
  • Crescimento
  • Valor do portfólio
  • Capital líquido
  • Portfolio
  • Rebaixamento
Negociações:
143
Negociações com lucro:
79 (55.24%)
Negociações com perda:
64 (44.76%)
Melhor negociação:
2 045.00 RUB
Pior negociação:
-1 655.00 RUB
Lucro bruto:
31 565.00 RUB (31 565 pips)
Perda bruta:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (6 600.00 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
6 600.00 RUB (7)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
32.12%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.30
Negociações longas:
74 (51.75%)
Negociações curtas:
69 (48.25%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
93.18 RUB
Lucro médio:
399.56 RUB
Perda média:
-285.00 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-1 875.00 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-1 875.00 RUB (5)
Crescimento mensal:
-11.95%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
365.00 RUB
Máximo:
2 515.00 RUB (12.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
40.35% (1 905.00 RUB)
Pelo Capital Líquido:
11.63% (1 767.69 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
IMOEXF 141
SU26234RMFS3 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
IMOEXF 221
SU26234RMFS3 0
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
IMOEXF 13K
SU26234RMFS3 0
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 045.00 RUB
Pior negociação: -1 655 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +6 600.00 RUB
Máxima perda consecutiva: -1 875.00 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FINAM-AO" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
Sem comentários
2025.12.26 11:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 17:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 16:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 14:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 22:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.23 06:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 03:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.11 03:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 11:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 11:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 22:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.05 18:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 18:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 18:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.05 18:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 18:54
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.05 17:54
Share of trading days is too low
2025.10.05 17:54
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
