交易:
141
盈利交易:
77 (54.60%)
亏损交易:
64 (45.39%)
最好交易:
2 045.00 RUB
最差交易:
-1 655.00 RUB
毛利:
30 940.00 RUB (30 940 pips)
毛利亏损:
-18 240.00 RUB (18 240 pips)
最大连续赢利:
7 (6 600.00 RUB)
最大连续盈利:
6 600.00 RUB (7)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
32.12%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.05
长期交易:
73 (51.77%)
短期交易:
68 (48.23%)
利润因子:
1.70
预期回报:
90.07 RUB
平均利润:
401.82 RUB
平均损失:
-285.00 RUB
最大连续失误:
5 (-1 875.00 RUB)
最大连续亏损:
-1 875.00 RUB (5)
每月增长:
-28.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
365.00 RUB
最大值:
2 515.00 RUB (12.55%)
相对跌幅:
结余:
40.35% (1 905.00 RUB)
净值:
11.63% (1 767.69 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|IMOEXF
|139
|SU26234RMFS3
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|IMOEXF
|210
|SU26234RMFS3
|0
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|IMOEXF
|13K
|SU26234RMFS3
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FINAM-AO 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
На данный момент эта стратегия выглядит лучше других, потому решил дать ей денег.
