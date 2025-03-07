- Прирост
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
96 (51.33%)
Убыточных трейдов:
91 (48.66%)
Лучший трейд:
610.00 BRL
Худший трейд:
-600.00 BRL
Общая прибыль:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Общий убыток:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (957.60 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 884.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.87%
Макс. загрузка депозита:
171.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
93 (49.73%)
Коротких трейдов:
94 (50.27%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
8.39 BRL
Средняя прибыль:
146.10 BRL
Средний убыток:
-136.89 BRL
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 880.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 880.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
9.54%
Годовой прогноз:
115.73%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
236.00 BRL
Максимальная:
2 357.00 BRL (39.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.95% (1 466.20 BRL)
По эквити:
73.54% (942.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINV25
|79
|WINZ25
|31
|WINQ25
|23
|BITQ25
|18
|WDOV25
|7
|BITU25
|7
|WDOX25
|5
|BITX25
|5
|WDOZ25
|4
|WDOF26
|3
|WDOU25
|2
|BITV25
|1
|BITZ25
|1
|WING26
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINV25
|878
|WINZ25
|-251
|WINQ25
|123
|BITQ25
|154
|WDOV25
|-163
|BITU25
|-56
|WDOX25
|-165
|BITX25
|86
|WDOZ25
|-251
|WDOF26
|93
|WDOU25
|269
|BITV25
|-134
|BITZ25
|88
|WING26
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINV25
|879
|WINZ25
|-1.9K
|WINQ25
|170
|BITQ25
|1.2M
|WDOV25
|-19K
|BITU25
|-90K
|WDOX25
|-13K
|BITX25
|988K
|WDOZ25
|-17K
|WDOF26
|21K
|WDOU25
|31K
|BITV25
|-254K
|BITZ25
|500K
|WING26
|245
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Лучший трейд: +610.00 BRL
Худший трейд: -600 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +957.60 BRL
Макс. убыток в серии: -1 880.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Нет отзывов
