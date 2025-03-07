СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Portifolio Multiflow
Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0 отзывов
Надежность
21 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 80 USD в месяц
прирост с 2025 35%
XPMT5-PRD
1:1
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
187
Прибыльных трейдов:
96 (51.33%)
Убыточных трейдов:
91 (48.66%)
Лучший трейд:
610.00 BRL
Худший трейд:
-600.00 BRL
Общая прибыль:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Общий убыток:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (957.60 BRL)
Макс. прибыль в серии:
1 884.00 BRL (8)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
1.87%
Макс. загрузка депозита:
171.55%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
93 (49.73%)
Коротких трейдов:
94 (50.27%)
Профит фактор:
1.13
Мат. ожидание:
8.39 BRL
Средняя прибыль:
146.10 BRL
Средний убыток:
-136.89 BRL
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 880.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-1 880.00 BRL (9)
Прирост в месяц:
9.54%
Годовой прогноз:
115.73%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
236.00 BRL
Максимальная:
2 357.00 BRL (39.98%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.95% (1 466.20 BRL)
По эквити:
73.54% (942.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINV25 79
WINZ25 31
WINQ25 23
BITQ25 18
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
BITX25 5
WDOZ25 4
WDOF26 3
WDOU25 2
BITV25 1
BITZ25 1
WING26 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINV25 878
WINZ25 -251
WINQ25 123
BITQ25 154
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
BITX25 86
WDOZ25 -251
WDOF26 93
WDOU25 269
BITV25 -134
BITZ25 88
WING26 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINV25 879
WINZ25 -1.9K
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
BITX25 988K
WDOZ25 -17K
WDOF26 21K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
BITZ25 500K
WING26 245
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +610.00 BRL
Худший трейд: -600 BRL
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +957.60 BRL
Макс. убыток в серии: -1 880.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Portifolio Multiflow
80 USD в месяц
35%
0
0
USD
4.4K
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
74%
1:1
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.