- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
96 (51.33%)
Negociações com perda:
91 (48.66%)
Melhor negociação:
610.00 BRL
Pior negociação:
-600.00 BRL
Lucro bruto:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Perda bruta:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (957.60 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 884.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
1.87%
Depósito máximo carregado:
171.55%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
93 (49.73%)
Negociações curtas:
94 (50.27%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
8.39 BRL
Lucro médio:
146.10 BRL
Perda média:
-136.89 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 880.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 880.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
10.94%
Previsão anual:
132.74%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
236.00 BRL
Máximo:
2 357.00 BRL (39.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.95% (1 466.20 BRL)
Pelo Capital Líquido:
73.54% (942.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINV25
|79
|WINZ25
|31
|WINQ25
|23
|BITQ25
|18
|WDOV25
|7
|BITU25
|7
|WDOX25
|5
|BITX25
|5
|WDOZ25
|4
|WDOF26
|3
|WDOU25
|2
|BITV25
|1
|BITZ25
|1
|WING26
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINV25
|878
|WINZ25
|-251
|WINQ25
|123
|BITQ25
|154
|WDOV25
|-163
|BITU25
|-56
|WDOX25
|-165
|BITX25
|86
|WDOZ25
|-251
|WDOF26
|93
|WDOU25
|269
|BITV25
|-134
|BITZ25
|88
|WING26
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINV25
|879
|WINZ25
|-1.9K
|WINQ25
|170
|BITQ25
|1.2M
|WDOV25
|-19K
|BITU25
|-90K
|WDOX25
|-13K
|BITX25
|988K
|WDOZ25
|-17K
|WDOF26
|21K
|WDOU25
|31K
|BITV25
|-254K
|BITZ25
|500K
|WING26
|245
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +610.00 BRL
Pior negociação: -600 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +957.60 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 880.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
80 USD por mês
35%
0
0
USD
USD
4.4K
BRL
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
BRL
74%
1:1