Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0 comentários
Confiabilidade
21 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 80 USD por mês
crescimento desde 2025 35%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
187
Negociações com lucro:
96 (51.33%)
Negociações com perda:
91 (48.66%)
Melhor negociação:
610.00 BRL
Pior negociação:
-600.00 BRL
Lucro bruto:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Perda bruta:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (957.60 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
1 884.00 BRL (8)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
1.87%
Depósito máximo carregado:
171.55%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
0.67
Negociações longas:
93 (49.73%)
Negociações curtas:
94 (50.27%)
Fator de lucro:
1.13
Valor esperado:
8.39 BRL
Lucro médio:
146.10 BRL
Perda média:
-136.89 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-1 880.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-1 880.00 BRL (9)
Crescimento mensal:
10.94%
Previsão anual:
132.74%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
236.00 BRL
Máximo:
2 357.00 BRL (39.98%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.95% (1 466.20 BRL)
Pelo Capital Líquido:
73.54% (942.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINV25 79
WINZ25 31
WINQ25 23
BITQ25 18
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
BITX25 5
WDOZ25 4
WDOF26 3
WDOU25 2
BITV25 1
BITZ25 1
WING26 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINV25 878
WINZ25 -251
WINQ25 123
BITQ25 154
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
BITX25 86
WDOZ25 -251
WDOF26 93
WDOU25 269
BITV25 -134
BITZ25 88
WING26 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINV25 879
WINZ25 -1.9K
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
BITX25 988K
WDOZ25 -17K
WDOF26 21K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
BITZ25 500K
WING26 245
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +610.00 BRL
Pior negociação: -600 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +957.60 BRL
Máxima perda consecutiva: -1 880.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Sem comentários
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Portifolio Multiflow
80 USD por mês
35%
0
0
USD
4.4K
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
74%
1:1
