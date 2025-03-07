シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Portifolio Multiflow
Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  80  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 35%
XPMT5-PRD
1:1
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
96 (51.33%)
損失トレード:
91 (48.66%)
ベストトレード:
610.00 BRL
最悪のトレード:
-600.00 BRL
総利益:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
総損失:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
最大連続の勝ち:
10 (957.60 BRL)
最大連続利益:
1 884.00 BRL (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
1.87%
最大入金額:
171.55%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
93 (49.73%)
短いトレード:
94 (50.27%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
8.39 BRL
平均利益:
146.10 BRL
平均損失:
-136.89 BRL
最大連続の負け:
9 (-1 880.00 BRL)
最大連続損失:
-1 880.00 BRL (9)
月間成長:
10.94%
年間予想:
132.74%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
236.00 BRL
最大の:
2 357.00 BRL (39.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.95% (1 466.20 BRL)
エクイティによる:
73.54% (942.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINV25 79
WINZ25 31
WINQ25 23
BITQ25 18
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
BITX25 5
WDOZ25 4
WDOF26 3
WDOU25 2
BITV25 1
BITZ25 1
WING26 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINV25 878
WINZ25 -251
WINQ25 123
BITQ25 154
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
BITX25 86
WDOZ25 -251
WDOF26 93
WDOU25 269
BITV25 -134
BITZ25 88
WING26 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINV25 879
WINZ25 -1.9K
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
BITX25 988K
WDOZ25 -17K
WDOF26 21K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
BITZ25 500K
WING26 245
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +610.00 BRL
最悪のトレード: -600 BRL
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +957.60 BRL
最大連続損失: -1 880.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.28 10:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Portifolio Multiflow
80 USD/月
35%
0
0
USD
4.4K
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
74%
1:1
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください