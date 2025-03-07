- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
187
利益トレード:
96 (51.33%)
損失トレード:
91 (48.66%)
ベストトレード:
610.00 BRL
最悪のトレード:
-600.00 BRL
総利益:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
総損失:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
最大連続の勝ち:
10 (957.60 BRL)
最大連続利益:
1 884.00 BRL (8)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
1.87%
最大入金額:
171.55%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
0.67
長いトレード:
93 (49.73%)
短いトレード:
94 (50.27%)
プロフィットファクター:
1.13
期待されたペイオフ:
8.39 BRL
平均利益:
146.10 BRL
平均損失:
-136.89 BRL
最大連続の負け:
9 (-1 880.00 BRL)
最大連続損失:
-1 880.00 BRL (9)
月間成長:
10.94%
年間予想:
132.74%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
236.00 BRL
最大の:
2 357.00 BRL (39.98%)
比較ドローダウン:
残高による:
34.95% (1 466.20 BRL)
エクイティによる:
73.54% (942.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINV25
|79
|WINZ25
|31
|WINQ25
|23
|BITQ25
|18
|WDOV25
|7
|BITU25
|7
|WDOX25
|5
|BITX25
|5
|WDOZ25
|4
|WDOF26
|3
|WDOU25
|2
|BITV25
|1
|BITZ25
|1
|WING26
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINV25
|878
|WINZ25
|-251
|WINQ25
|123
|BITQ25
|154
|WDOV25
|-163
|BITU25
|-56
|WDOX25
|-165
|BITX25
|86
|WDOZ25
|-251
|WDOF26
|93
|WDOU25
|269
|BITV25
|-134
|BITZ25
|88
|WING26
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINV25
|879
|WINZ25
|-1.9K
|WINQ25
|170
|BITQ25
|1.2M
|WDOV25
|-19K
|BITU25
|-90K
|WDOX25
|-13K
|BITX25
|988K
|WDOZ25
|-17K
|WDOF26
|21K
|WDOU25
|31K
|BITV25
|-254K
|BITZ25
|500K
|WING26
|245
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +610.00 BRL
最悪のトレード: -600 BRL
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +957.60 BRL
最大連続損失: -1 880.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
80 USD/月
35%
0
0
USD
USD
4.4K
BRL
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
BRL
74%
1:1