信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Portifolio Multiflow
Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
每月复制 80 USD per 
增长自 2025 35%
XPMT5-PRD
1:1
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
187
盈利交易:
96 (51.33%)
亏损交易:
91 (48.66%)
最好交易:
610.00 BRL
最差交易:
-600.00 BRL
毛利:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
毛利亏损:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
最大连续赢利:
10 (957.60 BRL)
最大连续盈利:
1 884.00 BRL (8)
夏普比率:
0.07
交易活动:
1.87%
最大入金加载:
171.55%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
0.67
长期交易:
93 (49.73%)
短期交易:
94 (50.27%)
利润因子:
1.13
预期回报:
8.39 BRL
平均利润:
146.10 BRL
平均损失:
-136.89 BRL
最大连续失误:
9 (-1 880.00 BRL)
最大连续亏损:
-1 880.00 BRL (9)
每月增长:
10.64%
年度预测:
129.05%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
236.00 BRL
最大值:
2 357.00 BRL (39.98%)
相对跌幅:
结余:
34.95% (1 466.20 BRL)
净值:
73.54% (942.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINV25 79
WINZ25 31
WINQ25 23
BITQ25 18
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
BITX25 5
WDOZ25 4
WDOF26 3
WDOU25 2
BITV25 1
BITZ25 1
WING26 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINV25 878
WINZ25 -251
WINQ25 123
BITQ25 154
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
BITX25 86
WDOZ25 -251
WDOF26 93
WDOU25 269
BITV25 -134
BITZ25 88
WING26 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINV25 879
WINZ25 -1.9K
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
BITX25 988K
WDOZ25 -17K
WDOF26 21K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
BITZ25 500K
WING26 245
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +610.00 BRL
最差交易: -600 BRL
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +957.60 BRL
最大连续亏损: -1 880.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
7.50 × 4
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portifolio Multiflow
每月80 USD
35%
0
0
USD
4.4K
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
74%
1:1
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载