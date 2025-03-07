시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Portifolio Multiflow AIR
Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow AIR

Luis Henrique Machado Ferreira
0 리뷰
안정성
23
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 26%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
193
이익 거래:
96 (49.74%)
손실 거래:
97 (50.26%)
최고의 거래:
610.00 BRL
최악의 거래:
-600.00 BRL
총 수익:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
총 손실:
-12 751.60 BRL (1 913 407 pips)
연속 최대 이익:
10 (957.60 BRL)
연속 최대 이익:
1 884.00 BRL (8)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
1.87%
최대 입금량:
171.55%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
36 분
회복 요인:
0.54
롱(주식매수):
98 (50.78%)
숏(주식차입매도):
95 (49.22%)
수익 요인:
1.10
기대수익:
6.60 BRL
평균 이익:
146.10 BRL
평균 손실:
-131.46 BRL
연속 최대 손실:
9 (-1 880.00 BRL)
연속 최대 손실:
-1 880.00 BRL (9)
월별 성장률:
4.11%
연간 예측:
49.85%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
236.00 BRL
최대한의:
2 357.00 BRL (39.98%)
상대적 삭감:
잔고별:
34.95% (1 466.20 BRL)
자본금별:
73.54% (942.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINV25 79
WINZ25 31
WINQ25 23
BITQ25 18
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
BITX25 5
WING26 5
WDOZ25 4
WDOF26 3
WDOU25 2
BITF26 2
BITV25 1
BITZ25 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINV25 878
WINZ25 -251
WINQ25 123
BITQ25 154
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
BITX25 86
WING26 -60
WDOZ25 -251
WDOF26 93
WDOU25 269
BITF26 -49
BITV25 -134
BITZ25 88
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINV25 879
WINZ25 -1.9K
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
BITX25 988K
WING26 -675
WDOZ25 -17K
WDOF26 21K
WDOU25 31K
BITF26 -552K
BITV25 -254K
BITZ25 500K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +610.00 BRL
최악의 거래: -600 BRL
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +957.60 BRL
연속 최대 손실: -1 880.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
리뷰 없음
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.28 10:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
