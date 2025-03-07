SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Portifolio Multiflow
Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 80 USD al mese
crescita dal 2025 29%
XPMT5-PRD
1:1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
83 (52.53%)
Loss Trade:
75 (47.47%)
Best Trade:
610.00 BRL
Worst Trade:
-570.00 BRL
Profitto lordo:
12 625.80 BRL (2 197 255 pips)
Perdita lorda:
-11 193.00 BRL (1 313 532 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (957.60 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 884.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
171.55%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
86 (54.43%)
Short Trade:
72 (45.57%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
9.07 BRL
Profitto medio:
152.12 BRL
Perdita media:
-149.24 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-1 880.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 880.00 BRL (9)
Crescita mensile:
-16.89%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
236.00 BRL
Massimale:
1 985.00 BRL (33.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.95% (1 466.20 BRL)
Per equità:
73.54% (942.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV25 79
WINQ25 23
BITQ25 18
WINZ25 16
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
WDOU25 2
BITV25 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV25 878
WINQ25 123
BITQ25 154
WINZ25 -273
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
WDOU25 269
BITV25 -134
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV25 879
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WINZ25 -1.3K
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +610.00 BRL
Worst Trade: -570 BRL
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +957.60 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 880.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Portifolio Multiflow
80USD al mese
29%
0
0
USD
5.5K
BRL
13
96%
158
52%
5%
1.12
9.07
BRL
74%
1:1
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.