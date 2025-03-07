- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
158
Profit Trade:
83 (52.53%)
Loss Trade:
75 (47.47%)
Best Trade:
610.00 BRL
Worst Trade:
-570.00 BRL
Profitto lordo:
12 625.80 BRL (2 197 255 pips)
Perdita lorda:
-11 193.00 BRL (1 313 532 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (957.60 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
1 884.00 BRL (8)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
171.55%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
35 minuti
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
86 (54.43%)
Short Trade:
72 (45.57%)
Fattore di profitto:
1.13
Profitto previsto:
9.07 BRL
Profitto medio:
152.12 BRL
Perdita media:
-149.24 BRL
Massime perdite consecutive:
9 (-1 880.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-1 880.00 BRL (9)
Crescita mensile:
-16.89%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
236.00 BRL
Massimale:
1 985.00 BRL (33.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.95% (1 466.20 BRL)
Per equità:
73.54% (942.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV25
|79
|WINQ25
|23
|BITQ25
|18
|WINZ25
|16
|WDOV25
|7
|BITU25
|7
|WDOX25
|5
|WDOU25
|2
|BITV25
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV25
|878
|WINQ25
|123
|BITQ25
|154
|WINZ25
|-273
|WDOV25
|-163
|BITU25
|-56
|WDOX25
|-165
|WDOU25
|269
|BITV25
|-134
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV25
|879
|WINQ25
|170
|BITQ25
|1.2M
|WINZ25
|-1.3K
|WDOV25
|-19K
|BITU25
|-90K
|WDOX25
|-13K
|WDOU25
|31K
|BITV25
|-254K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +610.00 BRL
Worst Trade: -570 BRL
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +957.60 BRL
Massima perdita consecutiva: -1 880.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Non ci sono recensioni
