Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 80 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 29%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
83 (52.53%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (47.47%)
En iyi işlem:
610.00 BRL
En kötü işlem:
-570.00 BRL
Brüt kâr:
12 625.80 BRL (2 197 255 pips)
Brüt zarar:
-11 193.00 BRL (1 313 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (957.60 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 884.00 BRL (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
171.55%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
86 (54.43%)
Satış işlemleri:
72 (45.57%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
9.07 BRL
Ortalama kâr:
152.12 BRL
Ortalama zarar:
-149.24 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 880.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 880.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
-16.89%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.00 BRL
Maksimum:
1 985.00 BRL (33.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.95% (1 466.20 BRL)
Varlığa göre:
73.54% (942.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV25 79
WINQ25 23
BITQ25 18
WINZ25 16
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
WDOU25 2
BITV25 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV25 878
WINQ25 123
BITQ25 154
WINZ25 -273
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
WDOU25 269
BITV25 -134
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV25 879
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WINZ25 -1.3K
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +610.00 BRL
En kötü işlem: -570 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +957.60 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 880.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
İnceleme yok
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
