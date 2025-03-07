- Büyüme
İşlemler:
158
Kârla kapanan işlemler:
83 (52.53%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (47.47%)
En iyi işlem:
610.00 BRL
En kötü işlem:
-570.00 BRL
Brüt kâr:
12 625.80 BRL (2 197 255 pips)
Brüt zarar:
-11 193.00 BRL (1 313 532 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (957.60 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
1 884.00 BRL (8)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
171.55%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
35 dakika
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
86 (54.43%)
Satış işlemleri:
72 (45.57%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
9.07 BRL
Ortalama kâr:
152.12 BRL
Ortalama zarar:
-149.24 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 880.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-1 880.00 BRL (9)
Aylık büyüme:
-16.89%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
236.00 BRL
Maksimum:
1 985.00 BRL (33.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.95% (1 466.20 BRL)
Varlığa göre:
73.54% (942.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINV25
|79
|WINQ25
|23
|BITQ25
|18
|WINZ25
|16
|WDOV25
|7
|BITU25
|7
|WDOX25
|5
|WDOU25
|2
|BITV25
|1
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINV25
|878
|WINQ25
|123
|BITQ25
|154
|WINZ25
|-273
|WDOV25
|-163
|BITU25
|-56
|WDOX25
|-165
|WDOU25
|269
|BITV25
|-134
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINV25
|879
|WINQ25
|170
|BITQ25
|1.2M
|WINZ25
|-1.3K
|WDOV25
|-19K
|BITU25
|-90K
|WDOX25
|-13K
|WDOU25
|31K
|BITV25
|-254K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +610.00 BRL
En kötü işlem: -570 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +957.60 BRL
Maksimum ardışık zarar: -1 880.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 80 USD
29%
0
0
USD
USD
5.5K
BRL
BRL
13
96%
158
52%
5%
1.12
9.07
BRL
BRL
74%
1:1