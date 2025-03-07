SignauxSections
Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 80 USD par mois
croissance depuis 2025 29%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
158
Bénéfice trades:
83 (52.53%)
Perte trades:
75 (47.47%)
Meilleure transaction:
610.00 BRL
Pire transaction:
-570.00 BRL
Bénéfice brut:
12 625.80 BRL (2 197 255 pips)
Perte brute:
-11 193.00 BRL (1 313 532 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (957.60 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
1 884.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
171.55%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
35 minutes
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
86 (54.43%)
Courts trades:
72 (45.57%)
Facteur de profit:
1.13
Rendement attendu:
9.07 BRL
Bénéfice moyen:
152.12 BRL
Perte moyenne:
-149.24 BRL
Pertes consécutives maximales:
9 (-1 880.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-1 880.00 BRL (9)
Croissance mensuelle:
-16.89%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
236.00 BRL
Maximal:
1 985.00 BRL (33.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.95% (1 466.20 BRL)
Par fonds propres:
73.54% (942.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV25 79
WINQ25 23
BITQ25 18
WINZ25 16
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
WDOU25 2
BITV25 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV25 878
WINQ25 123
BITQ25 154
WINZ25 -273
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
WDOU25 269
BITV25 -134
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV25 879
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WINZ25 -1.3K
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +610.00 BRL
Pire transaction: -570 BRL
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +957.60 BRL
Perte consécutive maximale: -1 880.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Aucun avis
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
