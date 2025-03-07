- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
187
Transacciones Rentables:
96 (51.33%)
Transacciones Irrentables:
91 (48.66%)
Mejor transacción:
610.00 BRL
Peor transacción:
-600.00 BRL
Beneficio Bruto:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (957.60 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 884.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
1.87%
Carga máxima del depósito:
171.55%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
93 (49.73%)
Transacciones Cortas:
94 (50.27%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
8.39 BRL
Beneficio medio:
146.10 BRL
Pérdidas medias:
-136.89 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 880.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 880.00 BRL (9)
Crecimiento al mes:
10.94%
Pronóstico anual:
132.74%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
236.00 BRL
Máxima:
2 357.00 BRL (39.98%)
Reducción relativa:
De balance:
34.95% (1 466.20 BRL)
De fondos:
73.54% (942.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINV25
|79
|WINZ25
|31
|WINQ25
|23
|BITQ25
|18
|WDOV25
|7
|BITU25
|7
|WDOX25
|5
|BITX25
|5
|WDOZ25
|4
|WDOF26
|3
|WDOU25
|2
|BITV25
|1
|BITZ25
|1
|WING26
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINV25
|878
|WINZ25
|-251
|WINQ25
|123
|BITQ25
|154
|WDOV25
|-163
|BITU25
|-56
|WDOX25
|-165
|BITX25
|86
|WDOZ25
|-251
|WDOF26
|93
|WDOU25
|269
|BITV25
|-134
|BITZ25
|88
|WING26
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINV25
|879
|WINZ25
|-1.9K
|WINQ25
|170
|BITQ25
|1.2M
|WDOV25
|-19K
|BITU25
|-90K
|WDOX25
|-13K
|BITX25
|988K
|WDOZ25
|-17K
|WDOF26
|21K
|WDOU25
|31K
|BITV25
|-254K
|BITZ25
|500K
|WING26
|245
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +610.00 BRL
Peor transacción: -600 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +957.60 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 880.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
80 USD al mes
35%
0
0
USD
USD
4.4K
BRL
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
BRL
74%
1:1