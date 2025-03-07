SeñalesSecciones
Portifolio Multiflow
Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD

incremento desde 2025 35%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
187
Transacciones Rentables:
96 (51.33%)
Transacciones Irrentables:
91 (48.66%)
Mejor transacción:
610.00 BRL
Peor transacción:
-600.00 BRL
Beneficio Bruto:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Pérdidas Brutas:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (957.60 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
1 884.00 BRL (8)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
1.87%
Carga máxima del depósito:
171.55%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
0.67
Transacciones Largas:
93 (49.73%)
Transacciones Cortas:
94 (50.27%)
Factor de Beneficio:
1.13
Beneficio Esperado:
8.39 BRL
Beneficio medio:
146.10 BRL
Pérdidas medias:
-136.89 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-1 880.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 880.00 BRL (9)
Crecimiento al mes:
10.94%
Pronóstico anual:
132.74%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
236.00 BRL
Máxima:
2 357.00 BRL (39.98%)
Reducción relativa:
De balance:
34.95% (1 466.20 BRL)
De fondos:
73.54% (942.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINV25 79
WINZ25 31
WINQ25 23
BITQ25 18
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
BITX25 5
WDOZ25 4
WDOF26 3
WDOU25 2
BITV25 1
BITZ25 1
WING26 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINV25 878
WINZ25 -251
WINQ25 123
BITQ25 154
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
BITX25 86
WDOZ25 -251
WDOF26 93
WDOU25 269
BITV25 -134
BITZ25 88
WING26 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINV25 879
WINZ25 -1.9K
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
BITX25 988K
WDOZ25 -17K
WDOF26 21K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
BITZ25 500K
WING26 245
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +610.00 BRL
Peor transacción: -600 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +957.60 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -1 880.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
No hay comentarios
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Portifolio Multiflow
80 USD al mes
35%
0
0
USD
4.4K
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
74%
1:1
