- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
96 (51.33%)
Verlusttrades:
91 (48.66%)
Bester Trade:
610.00 BRL
Schlechtester Trade:
-600.00 BRL
Bruttoprofit:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Bruttoverlust:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (957.60 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 884.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
1.87%
Max deposit load:
171.55%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
93 (49.73%)
Short-Positionen:
94 (50.27%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
8.39 BRL
Durchschnittlicher Profit:
146.10 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-136.89 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 880.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 880.00 BRL (9)
Wachstum pro Monat :
10.94%
Jahresprognose:
132.74%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
236.00 BRL
Maximaler:
2 357.00 BRL (39.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.95% (1 466.20 BRL)
Kapital:
73.54% (942.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINV25
|79
|WINZ25
|31
|WINQ25
|23
|BITQ25
|18
|WDOV25
|7
|BITU25
|7
|WDOX25
|5
|BITX25
|5
|WDOZ25
|4
|WDOF26
|3
|WDOU25
|2
|BITV25
|1
|BITZ25
|1
|WING26
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINV25
|878
|WINZ25
|-251
|WINQ25
|123
|BITQ25
|154
|WDOV25
|-163
|BITU25
|-56
|WDOX25
|-165
|BITX25
|86
|WDOZ25
|-251
|WDOF26
|93
|WDOU25
|269
|BITV25
|-134
|BITZ25
|88
|WING26
|22
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINV25
|879
|WINZ25
|-1.9K
|WINQ25
|170
|BITQ25
|1.2M
|WDOV25
|-19K
|BITU25
|-90K
|WDOX25
|-13K
|BITX25
|988K
|WDOZ25
|-17K
|WDOF26
|21K
|WDOU25
|31K
|BITV25
|-254K
|BITZ25
|500K
|WING26
|245
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +610.00 BRL
Schlechtester Trade: -600 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +957.60 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 880.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|7.50 × 4
Keine Bewertungen
