Luis Henrique Machado Ferreira

Portifolio Multiflow

Luis Henrique Machado Ferreira
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 80 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 35%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
187
Gewinntrades:
96 (51.33%)
Verlusttrades:
91 (48.66%)
Bester Trade:
610.00 BRL
Schlechtester Trade:
-600.00 BRL
Bruttoprofit:
14 026.00 BRL (3 735 840 pips)
Bruttoverlust:
-12 457.20 BRL (1 360 487 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (957.60 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 884.00 BRL (8)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
1.87%
Max deposit load:
171.55%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
0.67
Long-Positionen:
93 (49.73%)
Short-Positionen:
94 (50.27%)
Profit-Faktor:
1.13
Mathematische Gewinnerwartung:
8.39 BRL
Durchschnittlicher Profit:
146.10 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-136.89 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-1 880.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 880.00 BRL (9)
Wachstum pro Monat :
10.94%
Jahresprognose:
132.74%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
236.00 BRL
Maximaler:
2 357.00 BRL (39.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
34.95% (1 466.20 BRL)
Kapital:
73.54% (942.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINV25 79
WINZ25 31
WINQ25 23
BITQ25 18
WDOV25 7
BITU25 7
WDOX25 5
BITX25 5
WDOZ25 4
WDOF26 3
WDOU25 2
BITV25 1
BITZ25 1
WING26 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINV25 878
WINZ25 -251
WINQ25 123
BITQ25 154
WDOV25 -163
BITU25 -56
WDOX25 -165
BITX25 86
WDOZ25 -251
WDOF26 93
WDOU25 269
BITV25 -134
BITZ25 88
WING26 22
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINV25 879
WINZ25 -1.9K
WINQ25 170
BITQ25 1.2M
WDOV25 -19K
BITU25 -90K
WDOX25 -13K
BITX25 988K
WDOZ25 -17K
WDOF26 21K
WDOU25 31K
BITV25 -254K
BITZ25 500K
WING26 245
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +610.00 BRL
Schlechtester Trade: -600 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +957.60 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 880.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
7.50 × 4
Keine Bewertungen
2025.12.28 10:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.11% of days out of 90 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.31 13:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.31 12:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.22 13:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 12:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 11:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 20:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.10 20:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.10 21:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.10 19:04
High current drawdown in 53% indicates the absence of risk limitation
2025.03.07 15:25
A large drawdown may occur on the account again
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Portifolio Multiflow
80 USD pro Monat
35%
0
0
USD
4.4K
BRL
21
95%
187
51%
2%
1.12
8.39
BRL
74%
1:1
