Ade Yonathan Lisanto

AUDUSD MetaPRO v2

Ade Yonathan Lisanto
0 отзывов
Надежность
105 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 148%
XMGlobal-Real 33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
180 (68.44%)
Убыточных трейдов:
83 (31.56%)
Лучший трейд:
124.65 USD
Худший трейд:
-17.84 USD
Общая прибыль:
682.08 USD (52 932 pips)
Общий убыток:
-233.04 USD (35 158 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (21.05 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.01 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
64.57%
Макс. загрузка депозита:
2.46%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
5.03
Длинных трейдов:
140 (53.23%)
Коротких трейдов:
123 (46.77%)
Профит фактор:
2.93
Мат. ожидание:
1.71 USD
Средняя прибыль:
3.79 USD
Средний убыток:
-2.81 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-89.27 USD)
Макс. убыток в серии:
-89.27 USD (7)
Прирост в месяц:
0.68%
Годовой прогноз:
8.27%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.27 USD
Максимальная:
89.27 USD (23.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.43% (89.27 USD)
По эквити:
12.58% (62.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDUSDmicro 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDUSDmicro 449
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDUSDmicro 18K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +124.65 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +21.05 USD
Макс. убыток в серии: -89.27 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Trading System Overview

Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
Strategy: Implements an averaging martingale approach, with initial positions determined by candlestick pattern analysis and signals from the RSI indicator, ensuring well-timed and informed market entries.
Capital Management: Allows for a 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience and maintain long-term trading stability.
Performance: Designed to combine effective risk control with advanced analysis techniques, leveraging market movements to optimize returns.

This trading system is tailored for investors seeking to capitalize on AUDUSD market dynamics, utilizing a robust combination of technical analysis and resilient risk management strategies.


Нет отзывов
2025.12.10 19:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 10:07
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 08:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 21:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.12 10:30
2025.11.10 13:34
2025.11.10 04:55
2025.11.06 20:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 14:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.27 09:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 10:25
2025.10.06 10:38
No swaps are charged on the signal account
2025.09.30 10:12
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
