SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / AUDUSD MetaPRO v2
Ade Yonathan Lisanto

AUDUSD MetaPRO v2

Ade Yonathan Lisanto
0 recensioni
Affidabilità
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 136%
XMGlobal-Real 33
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
238
Profit Trade:
162 (68.06%)
Loss Trade:
76 (31.93%)
Best Trade:
124.65 USD
Worst Trade:
-17.84 USD
Profitto lordo:
648.87 USD (47 780 pips)
Perdita lorda:
-227.54 USD (33 795 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (10.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
153.01 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
62.58%
Massimo carico di deposito:
2.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.72
Long Trade:
124 (52.10%)
Short Trade:
114 (47.90%)
Fattore di profitto:
2.85
Profitto previsto:
1.77 USD
Profitto medio:
4.01 USD
Perdita media:
-2.99 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-89.27 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.27 USD (7)
Crescita mensile:
5.78%
Previsione annuale:
72.40%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.27 USD
Massimale:
89.27 USD (23.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.43% (89.27 USD)
Per equità:
12.58% (62.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 238
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 421
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +124.65 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +10.13 USD
Massima perdita consecutiva: -89.27 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Trading System Overview

Focus: Transactions centered on AUDUSD, targeting both buy and sell opportunities.
Strategy: Implements an averaging martingale approach, with initial positions determined by candlestick pattern analysis and signals from the RSI indicator, ensuring well-timed and informed market entries.
Capital Management: Allows for a 100% top-up of the total managed funds to enhance capital resilience and maintain long-term trading stability.
Performance: Designed to combine effective risk control with advanced analysis techniques, leveraging market movements to optimize returns.

This trading system is tailored for investors seeking to capitalize on AUDUSD market dynamics, utilizing a robust combination of technical analysis and resilient risk management strategies.


Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 11:14
No swaps are charged on the signal account
2025.09.25 05:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 01:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 07:41
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.01 11:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged
2025.08.22 07:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 02:09
No swaps are charged
2025.08.07 02:09
No swaps are charged
2025.08.06 06:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 22:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.01 18:59
No swaps are charged on the signal account
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.28 07:28
No swaps are charged
2025.07.25 18:27
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AUDUSD MetaPRO v2
50USD al mese
136%
0
0
USD
514
USD
92
99%
238
68%
63%
2.85
1.77
USD
13%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.