Всего трейдов:
571
Прибыльных трейдов:
204 (35.72%)
Убыточных трейдов:
367 (64.27%)
Лучший трейд:
1 283.05 USD
Худший трейд:
-351.50 USD
Общая прибыль:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Общий убыток:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 957.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 224.16 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
32.89%
Макс. загрузка депозита:
16.75%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
385 (67.43%)
Коротких трейдов:
186 (32.57%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
151.90 USD
Средний убыток:
-83.83 USD
Макс. серия проигрышей:
64 (-19.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 493.36 USD (12)
Прирост в месяц:
-9.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 741.69 USD
Максимальная:
5 913.59 USD (24.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.44% (5 907.59 USD)
По эквити:
2.78% (598.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|102
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|73
|US100
|26
|GBPUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|944
|GBPJPY
|-203
|EURUSD
|25
|US100
|-52
|GBPUSD
|66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-21K
|USDJPY
|7.6K
|EURJPY
|5.7K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-98
|US100
|-7.2K
|GBPUSD
|224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1 283.05 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 957.29 USD
Макс. убыток в серии: -19.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
NCESC-Live
|5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.
1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit
2. No use of the grid
3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends
4. Low-risk positions
499 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
75
95%
571
35%
33%
1.00
0.39
USD
USD
24%
1:100