fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 отзывов
Надежность
75 недель
0 / 0 USD
Копировать за 499 USD в месяц
прирост с 2024 1%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
571
Прибыльных трейдов:
204 (35.72%)
Убыточных трейдов:
367 (64.27%)
Лучший трейд:
1 283.05 USD
Худший трейд:
-351.50 USD
Общая прибыль:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Общий убыток:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (1 957.29 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 224.16 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
32.89%
Макс. загрузка депозита:
16.75%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
28
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
385 (67.43%)
Коротких трейдов:
186 (32.57%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
151.90 USD
Средний убыток:
-83.83 USD
Макс. серия проигрышей:
64 (-19.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 493.36 USD (12)
Прирост в месяц:
-9.84%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 741.69 USD
Максимальная:
5 913.59 USD (24.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.44% (5 907.59 USD)
По эквити:
2.78% (598.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 185
USDJPY 102
EURJPY 88
GBPJPY 86
EURUSD 73
US100 26
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -2.8K
USDJPY 2.4K
EURJPY 944
GBPJPY -203
EURUSD 25
US100 -52
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -21K
USDJPY 7.6K
EURJPY 5.7K
GBPJPY -4.7K
EURUSD -98
US100 -7.2K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 283.05 USD
Худший трейд: -352 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +1 957.29 USD
Макс. убыток в серии: -19.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
Нет отзывов
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.