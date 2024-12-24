SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Shun shui tui zhou
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 comentários
Confiabilidade
75 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 499 USD por mês
crescimento desde 2024 1%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
571
Negociações com lucro:
204 (35.72%)
Negociações com perda:
367 (64.27%)
Melhor negociação:
1 283.05 USD
Pior negociação:
-351.50 USD
Lucro bruto:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Perda bruta:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 957.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 224.16 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
32.89%
Depósito máximo carregado:
16.75%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
385 (67.43%)
Negociações curtas:
186 (32.57%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
151.90 USD
Perda média:
-83.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
64 (-19.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 493.36 USD (12)
Crescimento mensal:
-9.84%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 741.69 USD
Máximo:
5 913.59 USD (24.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.44% (5 907.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.78% (598.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 185
USDJPY 102
EURJPY 88
GBPJPY 86
EURUSD 73
US100 26
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -2.8K
USDJPY 2.4K
EURJPY 944
GBPJPY -203
EURUSD 25
US100 -52
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -21K
USDJPY 7.6K
EURJPY 5.7K
GBPJPY -4.7K
EURUSD -98
US100 -7.2K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 283.05 USD
Pior negociação: -352 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 957.29 USD
Máxima perda consecutiva: -19.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
Sem comentários
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
