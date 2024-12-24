- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
571
Negociações com lucro:
204 (35.72%)
Negociações com perda:
367 (64.27%)
Melhor negociação:
1 283.05 USD
Pior negociação:
-351.50 USD
Lucro bruto:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Perda bruta:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (1 957.29 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 224.16 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
32.89%
Depósito máximo carregado:
16.75%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.04
Negociações longas:
385 (67.43%)
Negociações curtas:
186 (32.57%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.39 USD
Lucro médio:
151.90 USD
Perda média:
-83.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
64 (-19.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 493.36 USD (12)
Crescimento mensal:
-9.84%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 741.69 USD
Máximo:
5 913.59 USD (24.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.44% (5 907.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.78% (598.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|102
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|73
|US100
|26
|GBPUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|944
|GBPJPY
|-203
|EURUSD
|25
|US100
|-52
|GBPUSD
|66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-21K
|USDJPY
|7.6K
|EURJPY
|5.7K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-98
|US100
|-7.2K
|GBPUSD
|224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 283.05 USD
Pior negociação: -352 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +1 957.29 USD
Máxima perda consecutiva: -19.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
NCESC-Live
|5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.
1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit
2. No use of the grid
3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends
4. Low-risk positions
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
499 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
75
95%
571
35%
33%
1.00
0.39
USD
USD
24%
1:100