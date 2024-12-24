- 자본
- 축소
트레이드:
581
이익 거래:
210 (36.14%)
손실 거래:
371 (63.86%)
최고의 거래:
1 283.05 USD
최악의 거래:
-351.50 USD
총 수익:
32 606.38 USD (1 213 208 pips)
총 손실:
-31 008.32 USD (281 880 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 957.29 USD)
연속 최대 이익:
2 224.16 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
31.88%
최대 입금량:
16.75%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
395 (67.99%)
숏(주식차입매도):
186 (32.01%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
2.75 USD
평균 이익:
155.27 USD
평균 손실:
-83.58 USD
연속 최대 손실:
64 (-19.95 USD)
연속 최대 손실:
-1 493.36 USD (12)
월별 성장률:
-6.32%
연간 예측:
-76.71%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 741.69 USD
최대한의:
5 913.59 USD (24.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.44% (5 907.59 USD)
자본금별:
2.78% (598.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|189
|USDJPY
|102
|EURJPY
|89
|GBPJPY
|89
|EURUSD
|73
|US100
|28
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-1.2K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|781
|GBPJPY
|-279
|EURUSD
|25
|US100
|-48
|GBPUSD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-2.5K
|USDJPY
|7.6K
|EURJPY
|5.2K
|GBPJPY
|-5.9K
|EURUSD
|-98
|US100
|-6.7K
|GBPUSD
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 283.05 USD
최악의 거래: -352 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 957.29 USD
연속 최대 손실: -19.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.
1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit
2. No use of the grid
3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends
4. Low-risk positions
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 499 USD
8%
0
0
USD
USD
22K
USD
USD
78
95%
581
36%
32%
1.05
2.75
USD
USD
24%
1:100