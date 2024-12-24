시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Shun shui tui zhou
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 리뷰
안정성
78
0 / 0 USD
월별 499 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 8%
NCESC-Live
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
581
이익 거래:
210 (36.14%)
손실 거래:
371 (63.86%)
최고의 거래:
1 283.05 USD
최악의 거래:
-351.50 USD
총 수익:
32 606.38 USD (1 213 208 pips)
총 손실:
-31 008.32 USD (281 880 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 957.29 USD)
연속 최대 이익:
2 224.16 USD (7)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
31.88%
최대 입금량:
16.75%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
11
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
0.27
롱(주식매수):
395 (67.99%)
숏(주식차입매도):
186 (32.01%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
2.75 USD
평균 이익:
155.27 USD
평균 손실:
-83.58 USD
연속 최대 손실:
64 (-19.95 USD)
연속 최대 손실:
-1 493.36 USD (12)
월별 성장률:
-6.32%
연간 예측:
-76.71%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 741.69 USD
최대한의:
5 913.59 USD (24.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.44% (5 907.59 USD)
자본금별:
2.78% (598.50 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 189
USDJPY 102
EURJPY 89
GBPJPY 89
EURUSD 73
US100 28
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -1.2K
USDJPY 2.4K
EURJPY 781
GBPJPY -279
EURUSD 25
US100 -48
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -2.5K
USDJPY 7.6K
EURJPY 5.2K
GBPJPY -5.9K
EURUSD -98
US100 -6.7K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 283.05 USD
최악의 거래: -352 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +1 957.29 USD
연속 최대 손실: -19.95 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "NCESC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
Exness-MT5Real5
3.00 × 1
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
리뷰 없음
2026.01.02 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
