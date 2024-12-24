SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Shun shui tui zhou
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 recensioni
Affidabilità
63 settimane
0 / 0 USD
Copia per 499 USD al mese
crescita dal 2024 2%
NCESC-Live
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
443
Profit Trade:
156 (35.21%)
Loss Trade:
287 (64.79%)
Best Trade:
719.33 USD
Worst Trade:
-351.50 USD
Profitto lordo:
22 786.33 USD (1 079 922 pips)
Perdita lorda:
-22 305.84 USD (166 374 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (661.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 224.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
28.86%
Massimo carico di deposito:
11.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
294 (66.37%)
Short Trade:
149 (33.63%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
146.07 USD
Perdita media:
-77.72 USD
Massime perdite consecutive:
64 (-19.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 229.53 USD (7)
Crescita mensile:
4.28%
Previsione annuale:
51.95%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 741.69 USD
Massimale:
5 913.59 USD (24.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.44% (5 907.59 USD)
Per equità:
2.56% (527.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 115
USDJPY 92
EURJPY 73
EURUSD 73
GBPJPY 69
US100 10
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -1.3K
USDJPY 985
EURJPY 1.2K
EURUSD 25
GBPJPY -244
US100 -167
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.4K
USDJPY 3.8K
EURJPY 6.5K
EURUSD -98
GBPJPY -5.9K
US100 -19K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +719.33 USD
Worst Trade: -352 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +661.38 USD
Massima perdita consecutiva: -19.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
9.63 × 16
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
Non ci sono recensioni
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 15:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.24 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Shun shui tui zhou
499USD al mese
2%
0
0
USD
20K
USD
63
93%
443
35%
29%
1.02
1.08
USD
24%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.