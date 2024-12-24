- Crescita
Trade:
443
Profit Trade:
156 (35.21%)
Loss Trade:
287 (64.79%)
Best Trade:
719.33 USD
Worst Trade:
-351.50 USD
Profitto lordo:
22 786.33 USD (1 079 922 pips)
Perdita lorda:
-22 305.84 USD (166 374 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (661.38 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 224.16 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
28.86%
Massimo carico di deposito:
11.92%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
0.08
Long Trade:
294 (66.37%)
Short Trade:
149 (33.63%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
146.07 USD
Perdita media:
-77.72 USD
Massime perdite consecutive:
64 (-19.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 229.53 USD (7)
Crescita mensile:
4.28%
Previsione annuale:
51.95%
Algo trading:
93%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 741.69 USD
Massimale:
5 913.59 USD (24.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
24.44% (5 907.59 USD)
Per equità:
2.56% (527.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|USDJPY
|92
|EURJPY
|73
|EURUSD
|73
|GBPJPY
|69
|US100
|10
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|USDJPY
|985
|EURJPY
|1.2K
|EURUSD
|25
|GBPJPY
|-244
|US100
|-167
|GBPUSD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.4K
|USDJPY
|3.8K
|EURJPY
|6.5K
|EURUSD
|-98
|GBPJPY
|-5.9K
|US100
|-19K
|GBPUSD
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +719.33 USD
Worst Trade: -352 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +661.38 USD
Massima perdita consecutiva: -19.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|9.63 × 16
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.
1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit
2. No use of the grid
3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends
4. Low-risk positions
Non ci sono recensioni
