Signale / MetaTrader 5 / Shun shui tui zhou
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
75 Wochen
0 / 0 USD
Für 499 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 1%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
571
Gewinntrades:
204 (35.72%)
Verlusttrades:
367 (64.27%)
Bester Trade:
1 283.05 USD
Schlechtester Trade:
-351.50 USD
Bruttoprofit:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Bruttoverlust:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 957.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 224.16 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
32.89%
Max deposit load:
16.75%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
385 (67.43%)
Short-Positionen:
186 (32.57%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
151.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-83.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
64 (-19.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 493.36 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-9.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 741.69 USD
Maximaler:
5 913.59 USD (24.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.44% (5 907.59 USD)
Kapital:
2.78% (598.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 185
USDJPY 102
EURJPY 88
GBPJPY 86
EURUSD 73
US100 26
GBPUSD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -2.8K
USDJPY 2.4K
EURJPY 944
GBPJPY -203
EURUSD 25
US100 -52
GBPUSD 66
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -21K
USDJPY 7.6K
EURJPY 5.7K
GBPJPY -4.7K
EURUSD -98
US100 -7.2K
GBPUSD 224
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 283.05 USD
Schlechtester Trade: -352 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 957.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
Keine Bewertungen
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
