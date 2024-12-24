- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
571
Gewinntrades:
204 (35.72%)
Verlusttrades:
367 (64.27%)
Bester Trade:
1 283.05 USD
Schlechtester Trade:
-351.50 USD
Bruttoprofit:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Bruttoverlust:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 957.29 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 224.16 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
32.89%
Max deposit load:
16.75%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.04
Long-Positionen:
385 (67.43%)
Short-Positionen:
186 (32.57%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.39 USD
Durchschnittlicher Profit:
151.90 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-83.83 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
64 (-19.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 493.36 USD (12)
Wachstum pro Monat :
-9.84%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 741.69 USD
Maximaler:
5 913.59 USD (24.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.44% (5 907.59 USD)
Kapital:
2.78% (598.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|102
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|73
|US100
|26
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|944
|GBPJPY
|-203
|EURUSD
|25
|US100
|-52
|GBPUSD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-21K
|USDJPY
|7.6K
|EURJPY
|5.7K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-98
|US100
|-7.2K
|GBPUSD
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 283.05 USD
Schlechtester Trade: -352 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 957.29 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -19.95 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.
1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit
2. No use of the grid
3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends
4. Low-risk positions
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
499 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
75
95%
571
35%
33%
1.00
0.39
USD
USD
24%
1:100