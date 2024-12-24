- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
571
盈利交易:
204 (35.72%)
亏损交易:
367 (64.27%)
最好交易:
1 283.05 USD
最差交易:
-351.50 USD
毛利:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
毛利亏损:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
最大连续赢利:
12 (1 957.29 USD)
最大连续盈利:
2 224.16 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
32.89%
最大入金加载:
16.75%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.04
长期交易:
385 (67.43%)
短期交易:
186 (32.57%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
151.90 USD
平均损失:
-83.83 USD
最大连续失误:
64 (-19.95 USD)
最大连续亏损:
-1 493.36 USD (12)
每月增长:
-9.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
1 741.69 USD
最大值:
5 913.59 USD (24.46%)
相对跌幅:
结余:
24.44% (5 907.59 USD)
净值:
2.78% (598.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|102
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|73
|US100
|26
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|944
|GBPJPY
|-203
|EURUSD
|25
|US100
|-52
|GBPUSD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-21K
|USDJPY
|7.6K
|EURJPY
|5.7K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-98
|US100
|-7.2K
|GBPUSD
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 283.05 USD
最差交易: -352 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 957.29 USD
最大连续亏损: -19.95 USD
信号采用EA交易.策略为趋势波段交易特点如下:
１．一次一单,每单都有止损\止盈
２．没用使用网格
３．周未自动清仓，不持仓过周未
４．低风险仓位
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月499 USD
1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
75
95%
571
35%
33%
1.00
0.39
USD
USD
24%
1:100