信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Shun shui tui zhou
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0条评论
可靠性
75
0 / 0 USD
每月复制 499 USD per 
增长自 2024 1%
NCESC-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
571
盈利交易:
204 (35.72%)
亏损交易:
367 (64.27%)
最好交易:
1 283.05 USD
最差交易:
-351.50 USD
毛利:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
毛利亏损:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
最大连续赢利:
12 (1 957.29 USD)
最大连续盈利:
2 224.16 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
32.89%
最大入金加载:
16.75%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
28
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.04
长期交易:
385 (67.43%)
短期交易:
186 (32.57%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.39 USD
平均利润:
151.90 USD
平均损失:
-83.83 USD
最大连续失误:
64 (-19.95 USD)
最大连续亏损:
-1 493.36 USD (12)
每月增长:
-9.84%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
1 741.69 USD
最大值:
5 913.59 USD (24.46%)
相对跌幅:
结余:
24.44% (5 907.59 USD)
净值:
2.78% (598.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 185
USDJPY 102
EURJPY 88
GBPJPY 86
EURUSD 73
US100 26
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -2.8K
USDJPY 2.4K
EURJPY 944
GBPJPY -203
EURUSD 25
US100 -52
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -21K
USDJPY 7.6K
EURJPY 5.7K
GBPJPY -4.7K
EURUSD -98
US100 -7.2K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 283.05 USD
最差交易: -352 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +1 957.29 USD
最大连续亏损: -19.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
信号采用EA交易.策略为趋势波段交易特点如下:

１．一次一单,每单都有止损\止盈

２．没用使用网格

３．周未自动清仓，不持仓过周未

４．低风险仓位

没有评论
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
