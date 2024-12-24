- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
571
Transacciones Rentables:
204 (35.72%)
Transacciones Irrentables:
367 (64.27%)
Mejor transacción:
1 283.05 USD
Peor transacción:
-351.50 USD
Beneficio Bruto:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 957.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 224.16 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
32.89%
Carga máxima del depósito:
16.75%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
385 (67.43%)
Transacciones Cortas:
186 (32.57%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
151.90 USD
Pérdidas medias:
-83.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
64 (-19.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 493.36 USD (12)
Crecimiento al mes:
-9.84%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 741.69 USD
Máxima:
5 913.59 USD (24.46%)
Reducción relativa:
De balance:
24.44% (5 907.59 USD)
De fondos:
2.78% (598.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|102
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|73
|US100
|26
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|944
|GBPJPY
|-203
|EURUSD
|25
|US100
|-52
|GBPUSD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-21K
|USDJPY
|7.6K
|EURJPY
|5.7K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-98
|US100
|-7.2K
|GBPUSD
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.
1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit
2. No use of the grid
3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends
4. Low-risk positions
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
499 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
75
95%
571
35%
33%
1.00
0.39
USD
USD
24%
1:100