fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 comentarios
Fiabilidad
75 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 1%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
571
Transacciones Rentables:
204 (35.72%)
Transacciones Irrentables:
367 (64.27%)
Mejor transacción:
1 283.05 USD
Peor transacción:
-351.50 USD
Beneficio Bruto:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
Pérdidas Brutas:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (1 957.29 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 224.16 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
32.89%
Carga máxima del depósito:
16.75%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.04
Transacciones Largas:
385 (67.43%)
Transacciones Cortas:
186 (32.57%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.39 USD
Beneficio medio:
151.90 USD
Pérdidas medias:
-83.83 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
64 (-19.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 493.36 USD (12)
Crecimiento al mes:
-9.84%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 741.69 USD
Máxima:
5 913.59 USD (24.46%)
Reducción relativa:
De balance:
24.44% (5 907.59 USD)
De fondos:
2.78% (598.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 185
USDJPY 102
EURJPY 88
GBPJPY 86
EURUSD 73
US100 26
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -2.8K
USDJPY 2.4K
EURJPY 944
GBPJPY -203
EURUSD 25
US100 -52
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -21K
USDJPY 7.6K
EURJPY 5.7K
GBPJPY -4.7K
EURUSD -98
US100 -7.2K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 283.05 USD
Peor transacción: -352 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +1 957.29 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -19.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
No hay comentarios
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Shun shui tui zhou
499 USD al mes
1%
0
0
USD
20K
USD
75
95%
571
35%
33%
1.00
0.39
USD
24%
1:100
