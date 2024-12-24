SignauxSections
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 avis
63 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 499 USD par mois
croissance depuis 2024 -6%
NCESC-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
437
Bénéfice trades:
150 (34.32%)
Perte trades:
287 (65.68%)
Meilleure transaction:
719.33 USD
Pire transaction:
-351.50 USD
Bénéfice brut:
21 046.46 USD (1 067 043 pips)
Perte brute:
-22 305.84 USD (166 374 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (661.38 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 353.13 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
28.86%
Charge de dépôt maximale:
9.85%
Dernier trade:
59 il y a des minutes
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
288 (65.90%)
Courts trades:
149 (34.10%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-2.88 USD
Bénéfice moyen:
140.31 USD
Perte moyenne:
-77.72 USD
Pertes consécutives maximales:
64 (-19.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 229.53 USD (7)
Croissance mensuelle:
-4.55%
Prévision annuelle:
-55.17%
Algo trading:
93%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 741.69 USD
Maximal:
5 913.59 USD (24.46%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
24.44% (5 907.59 USD)
Par fonds propres:
2.56% (527.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 111
USDJPY 91
EURUSD 73
EURJPY 72
GBPJPY 69
US100 10
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -2.2K
USDJPY 450
EURUSD 25
EURJPY 900
GBPJPY -244
US100 -167
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -16K
USDJPY 2.3K
EURUSD -98
EURJPY 5.5K
GBPJPY -5.9K
US100 -19K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +719.33 USD
Pire transaction: -352 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +661.38 USD
Perte consécutive maximale: -19.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
9.63 × 16
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
Aucun avis
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 15:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.24 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Shun shui tui zhou
499 USD par mois
-6%
0
0
USD
19K
USD
63
93%
437
34%
29%
0.94
-2.88
USD
24%
1:200
Copier

