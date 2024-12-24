SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Shun shui tui zhou
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
0 inceleme
Güvenilirlik
63 hafta
0 / 0 USD
Ayda 499 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 2%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
443
Kârla kapanan işlemler:
156 (35.21%)
Zararla kapanan işlemler:
287 (64.79%)
En iyi işlem:
719.33 USD
En kötü işlem:
-351.50 USD
Brüt kâr:
22 786.33 USD (1 079 922 pips)
Brüt zarar:
-22 305.84 USD (166 374 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (661.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 224.16 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
28.86%
Maks. mevduat yükü:
11.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
0.08
Alış işlemleri:
294 (66.37%)
Satış işlemleri:
149 (33.63%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
146.07 USD
Ortalama zarar:
-77.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
64 (-19.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 229.53 USD (7)
Aylık büyüme:
3.52%
Yıllık tahmin:
42.72%
Algo alım-satım:
93%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 741.69 USD
Maksimum:
5 913.59 USD (24.46%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.44% (5 907.59 USD)
Varlığa göre:
2.56% (527.64 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 115
USDJPY 92
EURJPY 73
EURUSD 73
GBPJPY 69
US100 10
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.3K
USDJPY 985
EURJPY 1.2K
EURUSD 25
GBPJPY -244
US100 -167
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.4K
USDJPY 3.8K
EURJPY 6.5K
EURUSD -98
GBPJPY -5.9K
US100 -19K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +719.33 USD
En kötü işlem: -352 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +661.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
9.63 × 16
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
İnceleme yok
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
2025.05.07 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.02 15:29
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.24 17:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
