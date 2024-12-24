- 成長
トレード:
571
利益トレード:
204 (35.72%)
損失トレード:
367 (64.27%)
ベストトレード:
1 283.05 USD
最悪のトレード:
-351.50 USD
総利益:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
総損失:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 957.29 USD)
最大連続利益:
2 224.16 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
32.89%
最大入金額:
16.75%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
385 (67.43%)
短いトレード:
186 (32.57%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
151.90 USD
平均損失:
-83.83 USD
最大連続の負け:
64 (-19.95 USD)
最大連続損失:
-1 493.36 USD (12)
月間成長:
-9.84%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 741.69 USD
最大の:
5 913.59 USD (24.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.44% (5 907.59 USD)
エクイティによる:
2.78% (598.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|185
|USDJPY
|102
|EURJPY
|88
|GBPJPY
|86
|EURUSD
|73
|US100
|26
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-2.8K
|USDJPY
|2.4K
|EURJPY
|944
|GBPJPY
|-203
|EURUSD
|25
|US100
|-52
|GBPUSD
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-21K
|USDJPY
|7.6K
|EURJPY
|5.7K
|GBPJPY
|-4.7K
|EURUSD
|-98
|US100
|-7.2K
|GBPUSD
|224
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|5.97 × 294
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.
1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit
2. No use of the grid
3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends
4. Low-risk positions
レビューなし
