シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Shun shui tui zhou
fuzhou an

Shun shui tui zhou

fuzhou an
レビュー0件
信頼性
75週間
0 / 0 USD
月額  499  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
571
利益トレード:
204 (35.72%)
損失トレード:
367 (64.27%)
ベストトレード:
1 283.05 USD
最悪のトレード:
-351.50 USD
総利益:
30 986.73 USD (1 194 155 pips)
総損失:
-30 765.79 USD (280 215 pips)
最大連続の勝ち:
12 (1 957.29 USD)
最大連続利益:
2 224.16 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
32.89%
最大入金額:
16.75%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.04
長いトレード:
385 (67.43%)
短いトレード:
186 (32.57%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.39 USD
平均利益:
151.90 USD
平均損失:
-83.83 USD
最大連続の負け:
64 (-19.95 USD)
最大連続損失:
-1 493.36 USD (12)
月間成長:
-9.84%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 741.69 USD
最大の:
5 913.59 USD (24.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.44% (5 907.59 USD)
エクイティによる:
2.78% (598.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 185
USDJPY 102
EURJPY 88
GBPJPY 86
EURUSD 73
US100 26
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -2.8K
USDJPY 2.4K
EURJPY 944
GBPJPY -203
EURUSD 25
US100 -52
GBPUSD 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -21K
USDJPY 7.6K
EURJPY 5.7K
GBPJPY -4.7K
EURUSD -98
US100 -7.2K
GBPUSD 224
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 283.05 USD
最悪のトレード: -352 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +1 957.29 USD
最大連続損失: -19.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Signals are traded using EA. Strategy for trend swing trading, characterized by the following.

1. One order at a time, each order has a stop loss \ take profit

2. No use of the grid

3. Weekend automatic liquidation, do not hold positions over the weekends

4. Low-risk positions
レビューなし
2025.12.25 19:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.30 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 13:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.23 09:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:200
2025.09.12 20:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 417 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 01:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 10:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 13:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 05:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.13 23:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.13 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.27 10:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 10:54
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.23 02:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.20 05:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 11:23
No swaps are charged
2025.05.15 10:23
No swaps are charged on the signal account
