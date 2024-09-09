СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Andorra Trading Pack 1 D
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
0 отзывов
Надежность
138 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 241%
RoboForex-ECN
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
6 220
Прибыльных трейдов:
4 116 (66.17%)
Убыточных трейдов:
2 104 (33.83%)
Лучший трейд:
578.29 EUR
Худший трейд:
-1 216.77 EUR
Общая прибыль:
37 491.60 EUR (4 046 717 pips)
Общий убыток:
-29 489.89 EUR (4 555 398 pips)
Макс. серия выигрышей:
61 (355.61 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 496.73 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
85.21%
Макс. загрузка депозита:
16.51%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
4.23
Длинных трейдов:
3 236 (52.03%)
Коротких трейдов:
2 984 (47.97%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
1.29 EUR
Средняя прибыль:
9.11 EUR
Средний убыток:
-14.02 EUR
Макс. серия проигрышей:
63 (-584.90 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 216.77 EUR (1)
Прирост в месяц:
-4.28%
Годовой прогноз:
-50.24%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
216.78 EUR
Максимальная:
1 890.01 EUR (27.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.63% (1 890.60 EUR)
По эквити:
26.94% (1 334.27 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2335
EURUSD 610
AUDCAD 514
AUDNZD 421
GBPUSD 410
AUDUSD 288
NZDCAD 263
USDJPY 204
USDCAD 151
EURGBP 126
EURAUD 123
CADCHF 113
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5.5K
EURUSD -144
AUDCAD 3.6K
AUDNZD -123
GBPUSD -346
AUDUSD -178
NZDCAD 483
USDJPY 183
USDCAD 170
EURGBP 370
EURAUD 162
CADCHF -275
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -514K
EURUSD 2K
AUDCAD 22K
AUDNZD -14K
GBPUSD -11K
AUDUSD -4.1K
NZDCAD 2.1K
USDJPY 4.4K
USDCAD 7.1K
EURGBP 12K
EURAUD 923
CADCHF -7.4K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +578.29 EUR
Худший трейд: -1 217 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +355.61 EUR
Макс. убыток в серии: -584.90 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
Exness-MT5Real7
1.73 × 48
еще 110...
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



Нет отзывов
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.95% of days out of 606 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.85% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 21:14
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.98% of days out of 562 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.11 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.