Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
0 avis
Fiabilité
126 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 303%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 022
Bénéfice trades:
3 981 (66.10%)
Perte trades:
2 041 (33.89%)
Meilleure transaction:
578.29 EUR
Pire transaction:
-1 216.77 EUR
Bénéfice brut:
36 354.41 EUR (4 004 050 pips)
Perte brute:
-27 618.97 EUR (4 486 497 pips)
Gains consécutifs maximales:
61 (355.61 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 496.73 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
84.20%
Charge de dépôt maximale:
16.51%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
4.62
Longs trades:
3 161 (52.49%)
Courts trades:
2 861 (47.51%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
1.45 EUR
Bénéfice moyen:
9.13 EUR
Perte moyenne:
-13.53 EUR
Pertes consécutives maximales:
63 (-584.90 EUR)
Perte consécutive maximale:
-1 216.77 EUR (1)
Croissance mensuelle:
9.20%
Prévision annuelle:
111.63%
Algo trading:
95%
Prélèvement par solde:
Absolu:
216.78 EUR
Maximal:
1 890.01 EUR (27.73%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.63% (1 890.60 EUR)
Par fonds propres:
26.94% (1 334.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 2312
EURUSD 577
AUDCAD 459
AUDNZD 402
GBPUSD 402
AUDUSD 268
NZDCAD 251
USDJPY 204
USDCAD 143
EURAUD 117
CADCHF 113
EURGBP 112
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 6K
EURUSD 433
AUDCAD 3.4K
AUDNZD -229
GBPUSD -377
AUDUSD 115
NZDCAD 346
USDJPY 183
USDCAD 156
EURAUD 145
CADCHF -275
EURGBP 298
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -493K
EURUSD 17K
AUDCAD 15K
AUDNZD -15K
GBPUSD -11K
AUDUSD 171
NZDCAD 206
USDJPY 4.4K
USDCAD 6.6K
EURAUD 242
CADCHF -7.4K
EURGBP 11K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +578.29 EUR
Pire transaction: -1 217 EUR
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +355.61 EUR
Perte consécutive maximale: -584.90 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Exness-MT5Real7
1.41 × 37
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 1092
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 2221
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 plus...
Nous sommes une petite équipe de trader manuels, et nous nous sommes tournés progressivement vers le trading automatisé. Nous gérons des fonds pour des clients, et notre maître mot est la sécurité sur le long terme. Nous ne faisons pas de promesses que nous ne pouvons pas tenir. Beaucoup de traders vont vous montrer des résultats exceptionnels, mais jamais vous dire que le compte a explosé un an plus tard, et que tout a été perdu.

 Pour gagner durablement en Trading, il faut mettre en place des mécanismes de sécurité, et des robots qui surveillent les autres robots. Nos résultats sont moyens, soit de 4 à 8 % mensuellement. En trading c’est peu, mais c’est le prix de la tranquillité. Nous installons plusieurs robots sur nos comptes afin de diversifier le risque.

N’hésitez pas à nous contacter par email EA456@PM.me pour un suivi personnalisé ou tout simplement pour connaître les stratégies utilisées. En utilisant notre code d’affiliation SDOK chez Roboforex, vous bénéficierez d’économies sur les frais de courtages.


Aucun avis
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.95% of days out of 606 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.85% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 21:14
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.98% of days out of 562 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.11 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.11 10:03
No swaps are charged
2024.11.11 10:03
No swaps are charged
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.