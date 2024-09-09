SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Andorra Trading Pack 1 D
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
0 recensioni
Affidabilità
126 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 303%
RoboForex-ECN
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 022
Profit Trade:
3 981 (66.10%)
Loss Trade:
2 041 (33.89%)
Best Trade:
578.29 EUR
Worst Trade:
-1 216.77 EUR
Profitto lordo:
36 354.41 EUR (4 004 050 pips)
Perdita lorda:
-27 618.97 EUR (4 486 497 pips)
Vincite massime consecutive:
61 (355.61 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
1 496.73 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
84.20%
Massimo carico di deposito:
16.51%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
4.62
Long Trade:
3 161 (52.49%)
Short Trade:
2 861 (47.51%)
Fattore di profitto:
1.32
Profitto previsto:
1.45 EUR
Profitto medio:
9.13 EUR
Perdita media:
-13.53 EUR
Massime perdite consecutive:
63 (-584.90 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-1 216.77 EUR (1)
Crescita mensile:
8.60%
Previsione annuale:
104.36%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
216.78 EUR
Massimale:
1 890.01 EUR (27.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.63% (1 890.60 EUR)
Per equità:
26.94% (1 334.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 2312
EURUSD 577
AUDCAD 459
AUDNZD 402
GBPUSD 402
AUDUSD 268
NZDCAD 251
USDJPY 204
USDCAD 143
EURAUD 117
CADCHF 113
EURGBP 112
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 6K
EURUSD 433
AUDCAD 3.4K
AUDNZD -229
GBPUSD -377
AUDUSD 115
NZDCAD 346
USDJPY 183
USDCAD 156
EURAUD 145
CADCHF -275
EURGBP 298
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -493K
EURUSD 17K
AUDCAD 15K
AUDNZD -15K
GBPUSD -11K
AUDUSD 171
NZDCAD 206
USDJPY 4.4K
USDCAD 6.6K
EURAUD 242
CADCHF -7.4K
EURGBP 11K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +578.29 EUR
Worst Trade: -1 217 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +355.61 EUR
Massima perdita consecutiva: -584.90 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Exness-MT5Real7
1.41 × 37
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 1092
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 2221
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 più
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



Non ci sono recensioni
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.95% of days out of 606 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.85% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 21:14
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.98% of days out of 562 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.11 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.11 10:03
No swaps are charged
2024.11.11 10:03
No swaps are charged
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Andorra Trading Pack 1 D
30USD al mese
303%
0
0
USD
4.8K
EUR
126
95%
6 022
66%
84%
1.31
1.45
EUR
28%
1:300
Copia

