SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Andorra Trading Pack 1 D
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
0 comentários
Confiabilidade
138 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 241%
RoboForex-ECN
1:300
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
6 220
Negociações com lucro:
4 116 (66.17%)
Negociações com perda:
2 104 (33.83%)
Melhor negociação:
578.29 EUR
Pior negociação:
-1 216.77 EUR
Lucro bruto:
37 491.60 EUR (4 046 717 pips)
Perda bruta:
-29 489.89 EUR (4 555 398 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
61 (355.61 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
1 496.73 EUR (12)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
85.21%
Depósito máximo carregado:
16.51%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
4.23
Negociações longas:
3 236 (52.03%)
Negociações curtas:
2 984 (47.97%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
1.29 EUR
Lucro médio:
9.11 EUR
Perda média:
-14.02 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
63 (-584.90 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-1 216.77 EUR (1)
Crescimento mensal:
-4.65%
Previsão anual:
-56.05%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
216.78 EUR
Máximo:
1 890.01 EUR (27.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.63% (1 890.60 EUR)
Pelo Capital Líquido:
26.94% (1 334.27 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2335
EURUSD 610
AUDCAD 514
AUDNZD 421
GBPUSD 410
AUDUSD 288
NZDCAD 263
USDJPY 204
USDCAD 151
EURGBP 126
EURAUD 123
CADCHF 113
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.5K
EURUSD -144
AUDCAD 3.6K
AUDNZD -123
GBPUSD -346
AUDUSD -178
NZDCAD 483
USDJPY 183
USDCAD 170
EURGBP 370
EURAUD 162
CADCHF -275
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -514K
EURUSD 2K
AUDCAD 22K
AUDNZD -14K
GBPUSD -11K
AUDUSD -4.1K
NZDCAD 2.1K
USDJPY 4.4K
USDCAD 7.1K
EURGBP 12K
EURAUD 923
CADCHF -7.4K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +578.29 EUR
Pior negociação: -1 217 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +355.61 EUR
Máxima perda consecutiva: -584.90 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



Sem comentários
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.95% of days out of 606 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.85% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 21:14
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.98% of days out of 562 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.11 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Andorra Trading Pack 1 D
30 USD por mês
241%
0
0
USD
4K
EUR
138
95%
6 220
66%
85%
1.27
1.29
EUR
28%
1:300
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.