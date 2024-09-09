- Büyüme
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2312
|EURUSD
|577
|AUDCAD
|459
|AUDNZD
|402
|GBPUSD
|402
|AUDUSD
|268
|NZDCAD
|251
|USDJPY
|204
|USDCAD
|143
|EURAUD
|117
|CADCHF
|113
|EURGBP
|112
|AUDCHF
|104
|EURJPY
|96
|EURCHF
|93
|GBPJPY
|74
|GBPCHF
|53
|NZDUSD
|46
|GBPCAD
|45
|CADJPY
|31
|USDCHF
|30
|AUDJPY
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|15
|EURNZD
|12
|NZDJPY
|12
|GBPNZD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|6K
|EURUSD
|433
|AUDCAD
|3.4K
|AUDNZD
|-229
|GBPUSD
|-377
|AUDUSD
|115
|NZDCAD
|346
|USDJPY
|183
|USDCAD
|156
|EURAUD
|145
|CADCHF
|-275
|EURGBP
|298
|AUDCHF
|-5
|EURJPY
|-409
|EURCHF
|-5
|GBPJPY
|-223
|GBPCHF
|115
|NZDUSD
|132
|GBPCAD
|84
|CADJPY
|28
|USDCHF
|95
|AUDJPY
|-64
|CHFJPY
|24
|EURCAD
|-1
|EURNZD
|-31
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|-13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-493K
|EURUSD
|17K
|AUDCAD
|15K
|AUDNZD
|-15K
|GBPUSD
|-11K
|AUDUSD
|171
|NZDCAD
|206
|USDJPY
|4.4K
|USDCAD
|6.6K
|EURAUD
|242
|CADCHF
|-7.4K
|EURGBP
|11K
|AUDCHF
|852
|EURJPY
|-16K
|EURCHF
|2.6K
|GBPJPY
|-9.6K
|GBPCHF
|-404
|NZDUSD
|5.6K
|GBPCAD
|5.4K
|CADJPY
|1.2K
|USDCHF
|4K
|AUDJPY
|-3.2K
|CHFJPY
|2.7K
|EURCAD
|333
|EURNZD
|-3.2K
|NZDJPY
|1K
|GBPNZD
|-1.5K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|1.19 × 21
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Exness-MT5Real7
|1.41 × 37
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.44 × 1092
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.51 × 111
|
GoMarkets-Live
|1.64 × 11
|
ICMarketsSC-MT5
|1.76 × 2221
|
STARTRADERFinancial-Live
|1.86 × 7
|
Alpari-MT5
|2.00 × 48
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.
Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.
