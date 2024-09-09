SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Andorra Trading Pack 1 D
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
0 inceleme
Güvenilirlik
126 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 303%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 022
Kârla kapanan işlemler:
3 981 (66.10%)
Zararla kapanan işlemler:
2 041 (33.89%)
En iyi işlem:
578.29 EUR
En kötü işlem:
-1 216.77 EUR
Brüt kâr:
36 354.41 EUR (4 004 050 pips)
Brüt zarar:
-27 618.97 EUR (4 486 497 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
61 (355.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
1 496.73 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
84.20%
Maks. mevduat yükü:
16.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.62
Alış işlemleri:
3 161 (52.49%)
Satış işlemleri:
2 861 (47.51%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
1.45 EUR
Ortalama kâr:
9.13 EUR
Ortalama zarar:
-13.53 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
63 (-584.90 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-1 216.77 EUR (1)
Aylık büyüme:
8.56%
Yıllık tahmin:
104.36%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
216.78 EUR
Maksimum:
1 890.01 EUR (27.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.63% (1 890.60 EUR)
Varlığa göre:
26.94% (1 334.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2312
EURUSD 577
AUDCAD 459
AUDNZD 402
GBPUSD 402
AUDUSD 268
NZDCAD 251
USDJPY 204
USDCAD 143
EURAUD 117
CADCHF 113
EURGBP 112
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 6K
EURUSD 433
AUDCAD 3.4K
AUDNZD -229
GBPUSD -377
AUDUSD 115
NZDCAD 346
USDJPY 183
USDCAD 156
EURAUD 145
CADCHF -275
EURGBP 298
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -493K
EURUSD 17K
AUDCAD 15K
AUDNZD -15K
GBPUSD -11K
AUDUSD 171
NZDCAD 206
USDJPY 4.4K
USDCAD 6.6K
EURAUD 242
CADCHF -7.4K
EURGBP 11K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +578.29 EUR
En kötü işlem: -1 217 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +355.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -584.90 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Exness-MT5Real7
1.41 × 37
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
ICMarketsSC-MT5-2
1.44 × 1092
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.76 × 2221
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 daha fazla...
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



İnceleme yok
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.95% of days out of 606 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.85% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 21:14
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.98% of days out of 562 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.11 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.11 10:03
No swaps are charged
2024.11.11 10:03
No swaps are charged
