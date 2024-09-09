シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Andorra Trading Pack 1 D
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
レビュー0件
信頼性
138週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 241%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
6 220
利益トレード:
4 116 (66.17%)
損失トレード:
2 104 (33.83%)
ベストトレード:
578.29 EUR
最悪のトレード:
-1 216.77 EUR
総利益:
37 491.60 EUR (4 046 717 pips)
総損失:
-29 489.89 EUR (4 555 398 pips)
最大連続の勝ち:
61 (355.61 EUR)
最大連続利益:
1 496.73 EUR (12)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
85.21%
最大入金額:
16.51%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.23
長いトレード:
3 236 (52.03%)
短いトレード:
2 984 (47.97%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
1.29 EUR
平均利益:
9.11 EUR
平均損失:
-14.02 EUR
最大連続の負け:
63 (-584.90 EUR)
最大連続損失:
-1 216.77 EUR (1)
月間成長:
-5.26%
年間予想:
-63.81%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
216.78 EUR
最大の:
1 890.01 EUR (27.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.63% (1 890.60 EUR)
エクイティによる:
26.94% (1 334.27 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2335
EURUSD 610
AUDCAD 514
AUDNZD 421
GBPUSD 410
AUDUSD 288
NZDCAD 263
USDJPY 204
USDCAD 151
EURGBP 126
EURAUD 123
CADCHF 113
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.5K
EURUSD -144
AUDCAD 3.6K
AUDNZD -123
GBPUSD -346
AUDUSD -178
NZDCAD 483
USDJPY 183
USDCAD 170
EURGBP 370
EURAUD 162
CADCHF -275
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -514K
EURUSD 2K
AUDCAD 22K
AUDNZD -14K
GBPUSD -11K
AUDUSD -4.1K
NZDCAD 2.1K
USDJPY 4.4K
USDCAD 7.1K
EURGBP 12K
EURAUD 923
CADCHF -7.4K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +578.29 EUR
最悪のトレード: -1 217 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +355.61 EUR
最大連続損失: -584.90 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Bybit-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
xChief-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 より多く...
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



レビューなし
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.95% of days out of 606 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.85% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 21:14
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.98% of days out of 562 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.11 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
