- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
6 220
利益トレード:
4 116 (66.17%)
損失トレード:
2 104 (33.83%)
ベストトレード:
578.29 EUR
最悪のトレード:
-1 216.77 EUR
総利益:
37 491.60 EUR (4 046 717 pips)
総損失:
-29 489.89 EUR (4 555 398 pips)
最大連続の勝ち:
61 (355.61 EUR)
最大連続利益:
1 496.73 EUR (12)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
85.21%
最大入金額:
16.51%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
4.23
長いトレード:
3 236 (52.03%)
短いトレード:
2 984 (47.97%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
1.29 EUR
平均利益:
9.11 EUR
平均損失:
-14.02 EUR
最大連続の負け:
63 (-584.90 EUR)
最大連続損失:
-1 216.77 EUR (1)
月間成長:
-5.26%
年間予想:
-63.81%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
216.78 EUR
最大の:
1 890.01 EUR (27.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.63% (1 890.60 EUR)
エクイティによる:
26.94% (1 334.27 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2335
|EURUSD
|610
|AUDCAD
|514
|AUDNZD
|421
|GBPUSD
|410
|AUDUSD
|288
|NZDCAD
|263
|USDJPY
|204
|USDCAD
|151
|EURGBP
|126
|EURAUD
|123
|CADCHF
|113
|AUDCHF
|104
|EURJPY
|96
|EURCHF
|93
|GBPJPY
|74
|GBPCHF
|53
|NZDUSD
|46
|GBPCAD
|45
|CADJPY
|31
|USDCHF
|30
|AUDJPY
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|15
|EURNZD
|12
|NZDJPY
|12
|GBPNZD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.5K
|EURUSD
|-144
|AUDCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-123
|GBPUSD
|-346
|AUDUSD
|-178
|NZDCAD
|483
|USDJPY
|183
|USDCAD
|170
|EURGBP
|370
|EURAUD
|162
|CADCHF
|-275
|AUDCHF
|-5
|EURJPY
|-409
|EURCHF
|-5
|GBPJPY
|-223
|GBPCHF
|115
|NZDUSD
|132
|GBPCAD
|84
|CADJPY
|28
|USDCHF
|95
|AUDJPY
|-64
|CHFJPY
|24
|EURCAD
|-1
|EURNZD
|-31
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|-13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-514K
|EURUSD
|2K
|AUDCAD
|22K
|AUDNZD
|-14K
|GBPUSD
|-11K
|AUDUSD
|-4.1K
|NZDCAD
|2.1K
|USDJPY
|4.4K
|USDCAD
|7.1K
|EURGBP
|12K
|EURAUD
|923
|CADCHF
|-7.4K
|AUDCHF
|852
|EURJPY
|-16K
|EURCHF
|2.6K
|GBPJPY
|-9.6K
|GBPCHF
|-404
|NZDUSD
|5.6K
|GBPCAD
|5.4K
|CADJPY
|1.2K
|USDCHF
|4K
|AUDJPY
|-3.2K
|CHFJPY
|2.7K
|EURCAD
|333
|EURNZD
|-3.2K
|NZDJPY
|1K
|GBPNZD
|-1.5K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +578.29 EUR
最悪のトレード: -1 217 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +355.61 EUR
最大連続損失: -584.90 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
113 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.
Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
241%
0
0
USD
USD
4K
EUR
EUR
138
95%
6 220
66%
85%
1.27
1.29
EUR
EUR
28%
1:300