- 자본
- 축소
트레이드:
6 227
이익 거래:
4 121 (66.17%)
손실 거래:
2 106 (33.82%)
최고의 거래:
578.29 EUR
최악의 거래:
-1 216.77 EUR
총 수익:
37 597.82 EUR (4 048 283 pips)
총 손실:
-29 531.82 EUR (4 556 038 pips)
연속 최대 이익:
61 (355.61 EUR)
연속 최대 이익:
1 496.73 EUR (12)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
85.21%
최대 입금량:
16.96%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.27
롱(주식매수):
3 238 (52.00%)
숏(주식차입매도):
2 989 (48.00%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.30 EUR
평균 이익:
9.12 EUR
평균 손실:
-14.02 EUR
연속 최대 손실:
63 (-584.90 EUR)
연속 최대 손실:
-1 216.77 EUR (1)
월별 성장률:
-5.19%
연간 예측:
-66.20%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
216.78 EUR
최대한의:
1 890.01 EUR (27.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.63% (1 890.60 EUR)
자본금별:
30.65% (1 259.00 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2335
|EURUSD
|610
|AUDCAD
|516
|AUDNZD
|424
|GBPUSD
|410
|AUDUSD
|288
|NZDCAD
|265
|USDJPY
|204
|USDCAD
|151
|EURGBP
|126
|EURAUD
|123
|CADCHF
|113
|AUDCHF
|104
|EURJPY
|96
|EURCHF
|93
|GBPJPY
|74
|GBPCHF
|53
|NZDUSD
|46
|GBPCAD
|45
|CADJPY
|31
|USDCHF
|30
|AUDJPY
|22
|CHFJPY
|20
|EURCAD
|15
|EURNZD
|12
|NZDJPY
|12
|GBPNZD
|9
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|5.5K
|EURUSD
|-144
|AUDCAD
|3.6K
|AUDNZD
|-117
|GBPUSD
|-346
|AUDUSD
|-178
|NZDCAD
|520
|USDJPY
|183
|USDCAD
|170
|EURGBP
|370
|EURAUD
|162
|CADCHF
|-275
|AUDCHF
|-5
|EURJPY
|-409
|EURCHF
|-5
|GBPJPY
|-223
|GBPCHF
|115
|NZDUSD
|132
|GBPCAD
|84
|CADJPY
|28
|USDCHF
|95
|AUDJPY
|-64
|CHFJPY
|24
|EURCAD
|-1
|EURNZD
|-31
|NZDJPY
|5
|GBPNZD
|-13
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-514K
|EURUSD
|2K
|AUDCAD
|22K
|AUDNZD
|-14K
|GBPUSD
|-11K
|AUDUSD
|-4.1K
|NZDCAD
|2.7K
|USDJPY
|4.4K
|USDCAD
|7.1K
|EURGBP
|12K
|EURAUD
|923
|CADCHF
|-7.4K
|AUDCHF
|852
|EURJPY
|-16K
|EURCHF
|2.6K
|GBPJPY
|-9.6K
|GBPCHF
|-404
|NZDUSD
|5.6K
|GBPCAD
|5.4K
|CADJPY
|1.2K
|USDCHF
|4K
|AUDJPY
|-3.2K
|CHFJPY
|2.7K
|EURCAD
|333
|EURNZD
|-3.2K
|NZDJPY
|1K
|GBPNZD
|-1.5K
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +578.29 EUR
최악의 거래: -1 217 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +355.61 EUR
연속 최대 손실: -584.90 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
|
Exness-MT5Real7
|1.73 × 48
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.
Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
246%
0
0
USD
USD
4.1K
EUR
EUR
140
95%
6 227
66%
85%
1.27
1.30
EUR
EUR
31%
1:300