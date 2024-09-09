시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Andorra Trading Pack 1 D
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
0 리뷰
안정성
140
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 246%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
6 227
이익 거래:
4 121 (66.17%)
손실 거래:
2 106 (33.82%)
최고의 거래:
578.29 EUR
최악의 거래:
-1 216.77 EUR
총 수익:
37 597.82 EUR (4 048 283 pips)
총 손실:
-29 531.82 EUR (4 556 038 pips)
연속 최대 이익:
61 (355.61 EUR)
연속 최대 이익:
1 496.73 EUR (12)
샤프 비율:
0.05
거래 활동:
85.21%
최대 입금량:
16.96%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
4.27
롱(주식매수):
3 238 (52.00%)
숏(주식차입매도):
2 989 (48.00%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
1.30 EUR
평균 이익:
9.12 EUR
평균 손실:
-14.02 EUR
연속 최대 손실:
63 (-584.90 EUR)
연속 최대 손실:
-1 216.77 EUR (1)
월별 성장률:
-5.19%
연간 예측:
-66.20%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
216.78 EUR
최대한의:
1 890.01 EUR (27.73%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.63% (1 890.60 EUR)
자본금별:
30.65% (1 259.00 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 2335
EURUSD 610
AUDCAD 516
AUDNZD 424
GBPUSD 410
AUDUSD 288
NZDCAD 265
USDJPY 204
USDCAD 151
EURGBP 126
EURAUD 123
CADCHF 113
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 5.5K
EURUSD -144
AUDCAD 3.6K
AUDNZD -117
GBPUSD -346
AUDUSD -178
NZDCAD 520
USDJPY 183
USDCAD 170
EURGBP 370
EURAUD 162
CADCHF -275
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -514K
EURUSD 2K
AUDCAD 22K
AUDNZD -14K
GBPUSD -11K
AUDUSD -4.1K
NZDCAD 2.7K
USDJPY 4.4K
USDCAD 7.1K
EURGBP 12K
EURAUD 923
CADCHF -7.4K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +578.29 EUR
최악의 거래: -1 217 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +355.61 EUR
연속 최대 손실: -584.90 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
StriforLLC-Live
1.40 × 5
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
Exness-MT5Real7
1.73 × 48
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
121 더...
We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Andorra Trading Pack 1 D
월별 30 USD
246%
0
0
USD
4.1K
EUR
140
95%
6 227
66%
85%
1.27
1.30
EUR
31%
1:300
