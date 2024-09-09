信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Andorra Trading Pack 1 D
Romain Francois Bernard Julian

Andorra Trading Pack 1 D

Romain Francois Bernard Julian
0条评论
可靠性
138
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 241%
RoboForex-ECN
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
6 220
盈利交易:
4 116 (66.17%)
亏损交易:
2 104 (33.83%)
最好交易:
578.29 EUR
最差交易:
-1 216.77 EUR
毛利:
37 491.60 EUR (4 046 717 pips)
毛利亏损:
-29 489.89 EUR (4 555 398 pips)
最大连续赢利:
61 (355.61 EUR)
最大连续盈利:
1 496.73 EUR (12)
夏普比率:
0.05
交易活动:
85.21%
最大入金加载:
16.51%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一天
采收率:
4.23
长期交易:
3 236 (52.03%)
短期交易:
2 984 (47.97%)
利润因子:
1.27
预期回报:
1.29 EUR
平均利润:
9.11 EUR
平均损失:
-14.02 EUR
最大连续失误:
63 (-584.90 EUR)
最大连续亏损:
-1 216.77 EUR (1)
每月增长:
-4.62%
年度预测:
-56.05%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
216.78 EUR
最大值:
1 890.01 EUR (27.73%)
相对跌幅:
结余:
27.63% (1 890.60 EUR)
净值:
26.94% (1 334.27 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2335
EURUSD 610
AUDCAD 514
AUDNZD 421
GBPUSD 410
AUDUSD 288
NZDCAD 263
USDJPY 204
USDCAD 151
EURGBP 126
EURAUD 123
CADCHF 113
AUDCHF 104
EURJPY 96
EURCHF 93
GBPJPY 74
GBPCHF 53
NZDUSD 46
GBPCAD 45
CADJPY 31
USDCHF 30
AUDJPY 22
CHFJPY 20
EURCAD 15
EURNZD 12
NZDJPY 12
GBPNZD 9
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.5K
EURUSD -144
AUDCAD 3.6K
AUDNZD -123
GBPUSD -346
AUDUSD -178
NZDCAD 483
USDJPY 183
USDCAD 170
EURGBP 370
EURAUD 162
CADCHF -275
AUDCHF -5
EURJPY -409
EURCHF -5
GBPJPY -223
GBPCHF 115
NZDUSD 132
GBPCAD 84
CADJPY 28
USDCHF 95
AUDJPY -64
CHFJPY 24
EURCAD -1
EURNZD -31
NZDJPY 5
GBPNZD -13
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -514K
EURUSD 2K
AUDCAD 22K
AUDNZD -14K
GBPUSD -11K
AUDUSD -4.1K
NZDCAD 2.1K
USDJPY 4.4K
USDCAD 7.1K
EURGBP 12K
EURAUD 923
CADCHF -7.4K
AUDCHF 852
EURJPY -16K
EURCHF 2.6K
GBPJPY -9.6K
GBPCHF -404
NZDUSD 5.6K
GBPCAD 5.4K
CADJPY 1.2K
USDCHF 4K
AUDJPY -3.2K
CHFJPY 2.7K
EURCAD 333
EURNZD -3.2K
NZDJPY 1K
GBPNZD -1.5K
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +578.29 EUR
最差交易: -1 217 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +355.61 EUR
最大连续亏损: -584.90 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

We are Andorra Trading, a small team, and we manage funds for customers. Our mantra is long-term security. Many traders will show you exceptional results, but never tell you that the account has blown up a year later, and all was lost. To win sustainably in trading, you need to build in safety mechanisms and diversify risk.

Don't hesitate to contact us by e-mail EA456@PM.me for a personalized follow-up. By using our affiliate code SDOK at Roboforex, you'll benefit from savings on brokerage fees.



没有评论
2025.12.23 10:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 17:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 15:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 07:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 01:45
80% of growth achieved within 36 days. This comprises 4.99% of days out of 721 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.17 08:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 11:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.12 03:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 15:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.11 12:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.10 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.07 08:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.12.27 13:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.27 13:28
80% of growth achieved within 30 days. This comprises 4.95% of days out of 606 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.26 17:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.20 11:49
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.19 08:51
80% of growth achieved within 29 days. This comprises 4.85% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.19 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.13 21:14
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 4.98% of days out of 562 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.11 11:04
Share of days for 80% of growth is too low
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Andorra Trading Pack 1 D
每月30 USD
241%
0
0
USD
4K
EUR
138
95%
6 220
66%
85%
1.27
1.29
EUR
28%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载