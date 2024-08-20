СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / JEA MT5
Ida Ayu Eka Jayanth

JEA MT5

Ida Ayu Eka Jayanth
0 отзывов
Надежность
73 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2024 73%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
174
Прибыльных трейдов:
88 (50.57%)
Убыточных трейдов:
86 (49.43%)
Лучший трейд:
189.87 USD
Худший трейд:
-155.48 USD
Общая прибыль:
6 359.08 USD (160 219 pips)
Общий убыток:
-5 078.17 USD (132 296 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (343.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
845.16 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
12.17%
Макс. загрузка депозита:
7.43%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
1.84
Длинных трейдов:
125 (71.84%)
Коротких трейдов:
49 (28.16%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
7.36 USD
Средняя прибыль:
72.26 USD
Средний убыток:
-59.05 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-254.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-458.22 USD (4)
Прирост в месяц:
-12.28%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
348.70 USD
Максимальная:
697.08 USD (22.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.69% (348.59 USD)
По эквити:
5.29% (68.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +189.87 USD
Худший трейд: -155 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +343.39 USD
Макс. убыток в серии: -254.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 6008
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
еще 63...
Jayanthi EA

Single Order with TP and SL , With risk per trade 3%

Minimum 3 Months subscription is recommended to get profit, 


✅ Every order is protected with SL and TP 

✅ Intraday Trading with Maximum Lost Per day 3% 

✅ Maximum Lost Per Month 15% ( EA will deactivated manually)

✅ Calculated max DD: between 30-40%

 NO Dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.


Low latency VPS recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.

it's Now or Never - Change your Life !


Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
JEA MT5
50 USD в месяц
73%
0
0
USD
3.3K
USD
73
99%
174
50%
12%
1.25
7.36
USD
32%
1:200
Копировать

