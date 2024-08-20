- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
174
利益トレード:
88 (50.57%)
損失トレード:
86 (49.43%)
ベストトレード:
189.87 USD
最悪のトレード:
-155.48 USD
総利益:
6 359.08 USD (160 219 pips)
総損失:
-5 078.17 USD (132 296 pips)
最大連続の勝ち:
6 (343.39 USD)
最大連続利益:
845.16 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
12.17%
最大入金額:
7.43%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
125 (71.84%)
短いトレード:
49 (28.16%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
7.36 USD
平均利益:
72.26 USD
平均損失:
-59.05 USD
最大連続の負け:
8 (-254.46 USD)
最大連続損失:
-458.22 USD (4)
月間成長:
-12.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
348.70 USD
最大の:
697.08 USD (22.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.69% (348.59 USD)
エクイティによる:
5.29% (68.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +189.87 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +343.39 USD
最大連続損失: -254.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 6008
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
Jayanthi EA
Single Order with TP and SL , With risk per trade 3%
Minimum 3 Months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
✅ Intraday Trading with Maximum Lost Per day 3%
✅ Maximum Lost Per Month 15% ( EA will deactivated manually)
✅ Calculated max DD: between 30-40%
❌ NO Dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Low latency VPS recommended
