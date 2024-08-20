シグナルセクション
Ida Ayu Eka Jayanth

JEA MT5

Ida Ayu Eka Jayanth
レビュー0件
信頼性
73週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 73%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
174
利益トレード:
88 (50.57%)
損失トレード:
86 (49.43%)
ベストトレード:
189.87 USD
最悪のトレード:
-155.48 USD
総利益:
6 359.08 USD (160 219 pips)
総損失:
-5 078.17 USD (132 296 pips)
最大連続の勝ち:
6 (343.39 USD)
最大連続利益:
845.16 USD (5)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
12.17%
最大入金額:
7.43%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
1.84
長いトレード:
125 (71.84%)
短いトレード:
49 (28.16%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
7.36 USD
平均利益:
72.26 USD
平均損失:
-59.05 USD
最大連続の負け:
8 (-254.46 USD)
最大連続損失:
-458.22 USD (4)
月間成長:
-12.28%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
348.70 USD
最大の:
697.08 USD (22.65%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.69% (348.59 USD)
エクイティによる:
5.29% (68.12 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +189.87 USD
最悪のトレード: -155 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +343.39 USD
最大連続損失: -254.46 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 6008
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 より多く...
Jayanthi EA

Single Order with TP and SL , With risk per trade 3%

Minimum 3 Months subscription is recommended to get profit, 


✅ Every order is protected with SL and TP 

✅ Intraday Trading with Maximum Lost Per day 3% 

✅ Maximum Lost Per Month 15% ( EA will deactivated manually)

✅ Calculated max DD: between 30-40%

 NO Dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.


Low latency VPS recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.

it's Now or Never - Change your Life !


レビューなし
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 06:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください