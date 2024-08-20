시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / JEA MT5
Ida Ayu Eka Jayanth

JEA MT5

Ida Ayu Eka Jayanth
0 리뷰
안정성
73
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 73%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
174
이익 거래:
88 (50.57%)
손실 거래:
86 (49.43%)
최고의 거래:
189.87 USD
최악의 거래:
-155.48 USD
총 수익:
6 359.08 USD (160 219 pips)
총 손실:
-5 078.17 USD (132 296 pips)
연속 최대 이익:
6 (343.39 USD)
연속 최대 이익:
845.16 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
12.17%
최대 입금량:
7.43%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
125 (71.84%)
숏(주식차입매도):
49 (28.16%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
7.36 USD
평균 이익:
72.26 USD
평균 손실:
-59.05 USD
연속 최대 손실:
8 (-254.46 USD)
연속 최대 손실:
-458.22 USD (4)
월별 성장률:
-12.28%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
348.70 USD
최대한의:
697.08 USD (22.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.69% (348.59 USD)
자본금별:
5.29% (68.12 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +189.87 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +343.39 USD
연속 최대 손실: -254.46 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 6008
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오

Jayanthi EA

Single Order with TP and SL , With risk per trade 3%

Minimum 3 Months subscription is recommended to get profit, 


✅ Every order is protected with SL and TP 

✅ Intraday Trading with Maximum Lost Per day 3% 

✅ Maximum Lost Per Month 15% ( EA will deactivated manually)

✅ Calculated max DD: between 30-40%

 NO Dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.


Low latency VPS recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.

it's Now or Never - Change your Life !


리뷰 없음
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 06:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
JEA MT5
월별 50 USD
73%
0
0
USD
3.3K
USD
73
99%
174
50%
12%
1.25
7.36
USD
32%
1:200
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.