- 자본
- 축소
트레이드:
174
이익 거래:
88 (50.57%)
손실 거래:
86 (49.43%)
최고의 거래:
189.87 USD
최악의 거래:
-155.48 USD
총 수익:
6 359.08 USD (160 219 pips)
총 손실:
-5 078.17 USD (132 296 pips)
연속 최대 이익:
6 (343.39 USD)
연속 최대 이익:
845.16 USD (5)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
12.17%
최대 입금량:
7.43%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
125 (71.84%)
숏(주식차입매도):
49 (28.16%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
7.36 USD
평균 이익:
72.26 USD
평균 손실:
-59.05 USD
연속 최대 손실:
8 (-254.46 USD)
연속 최대 손실:
-458.22 USD (4)
월별 성장률:
-12.28%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
348.70 USD
최대한의:
697.08 USD (22.65%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.69% (348.59 USD)
자본금별:
5.29% (68.12 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +189.87 USD
최악의 거래: -155 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +343.39 USD
연속 최대 손실: -254.46 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 6008
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
Jayanthi EA
Single Order with TP and SL , With risk per trade 3%
Minimum 3 Months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
✅ Intraday Trading with Maximum Lost Per day 3%
✅ Maximum Lost Per Month 15% ( EA will deactivated manually)
✅ Calculated max DD: between 30-40%
❌ NO Dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Low latency VPS recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
it's Now or Never - Change your Life !
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
73%
0
0
USD
USD
3.3K
USD
USD
73
99%
174
50%
12%
1.25
7.36
USD
USD
32%
1:200