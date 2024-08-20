信号部分
信号 / MetaTrader 5 / JEA MT5
Ida Ayu Eka Jayanth

JEA MT5

Ida Ayu Eka Jayanth
0条评论
可靠性
73
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2024 73%
ICMarketsSC-MT5-4
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
174
盈利交易:
88 (50.57%)
亏损交易:
86 (49.43%)
最好交易:
189.87 USD
最差交易:
-155.48 USD
毛利:
6 359.08 USD (160 219 pips)
毛利亏损:
-5 078.17 USD (132 296 pips)
最大连续赢利:
6 (343.39 USD)
最大连续盈利:
845.16 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
12.17%
最大入金加载:
7.43%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.84
长期交易:
125 (71.84%)
短期交易:
49 (28.16%)
利润因子:
1.25
预期回报:
7.36 USD
平均利润:
72.26 USD
平均损失:
-59.05 USD
最大连续失误:
8 (-254.46 USD)
最大连续亏损:
-458.22 USD (4)
每月增长:
-12.28%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
348.70 USD
最大值:
697.08 USD (22.65%)
相对跌幅:
结余:
31.69% (348.59 USD)
净值:
5.29% (68.12 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 174
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +189.87 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +343.39 USD
最大连续亏损: -254.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsSC-MT5-2
1.87 × 6008
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.02 × 201
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.15 × 838
Exness-MT5Real8
4.19 × 21
63 更多...
Jayanthi EA

Single Order with TP and SL , With risk per trade 3%

Minimum 3 Months subscription is recommended to get profit, 


✅ Every order is protected with SL and TP 

✅ Intraday Trading with Maximum Lost Per day 3% 

✅ Maximum Lost Per Month 15% ( EA will deactivated manually)

✅ Calculated max DD: between 30-40%

 NO Dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.


Low latency VPS recommended

For questions and suggestions, please contact me via PM.

it's Now or Never - Change your Life !


没有评论
2026.01.11 23:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.11 10:07
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.30 05:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.26 14:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.22 21:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.13 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.12 07:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 15:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 17:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 06:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.26 14:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 21:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 02:39
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.18 13:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.15 17:47
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 18:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 09:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 12:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
JEA MT5
每月50 USD
73%
0
0
USD
3.3K
USD
73
99%
174
50%
12%
1.25
7.36
USD
32%
1:200
