- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
174
盈利交易:
88 (50.57%)
亏损交易:
86 (49.43%)
最好交易:
189.87 USD
最差交易:
-155.48 USD
毛利:
6 359.08 USD (160 219 pips)
毛利亏损:
-5 078.17 USD (132 296 pips)
最大连续赢利:
6 (343.39 USD)
最大连续盈利:
845.16 USD (5)
夏普比率:
0.13
交易活动:
12.17%
最大入金加载:
7.43%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 小时
采收率:
1.84
长期交易:
125 (71.84%)
短期交易:
49 (28.16%)
利润因子:
1.25
预期回报:
7.36 USD
平均利润:
72.26 USD
平均损失:
-59.05 USD
最大连续失误:
8 (-254.46 USD)
最大连续亏损:
-458.22 USD (4)
每月增长:
-12.28%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
348.70 USD
最大值:
697.08 USD (22.65%)
相对跌幅:
结余:
31.69% (348.59 USD)
净值:
5.29% (68.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|174
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +189.87 USD
最差交易: -155 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +343.39 USD
最大连续亏损: -254.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.87 × 6008
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.02 × 201
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.15 × 838
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
Jayanthi EA
Single Order with TP and SL , With risk per trade 3%
Minimum 3 Months subscription is recommended to get profit,
✅ Every order is protected with SL and TP
✅ Intraday Trading with Maximum Lost Per day 3%
✅ Maximum Lost Per Month 15% ( EA will deactivated manually)
✅ Calculated max DD: between 30-40%
❌ NO Dangerous strategies such as grid, martingale, hedging.
Low latency VPS recommended
For questions and suggestions, please contact me via PM.
it's Now or Never - Change your Life !
