СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Taical
Tai Fung Pontus To

Taical

Tai Fung Pontus To
0 отзывов
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2024 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 215
Прибыльных трейдов:
807 (66.41%)
Убыточных трейдов:
408 (33.58%)
Лучший трейд:
38.64 USD
Худший трейд:
-20.17 USD
Общая прибыль:
2 093.77 USD (2 092 905 pips)
Общий убыток:
-2 008.88 USD (2 008 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (39.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.51 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
8.58%
Макс. загрузка депозита:
101.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
603 (49.63%)
Коротких трейдов:
612 (50.37%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-4.92 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-24.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.38 USD (8)
Прирост в месяц:
13.76%
Годовой прогноз:
166.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.39 USD
Максимальная:
179.67 USD (66.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.20% (108.71 USD)
По эквити:
26.79% (37.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30 1215
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30 85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30 85K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +38.64 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +39.31 USD
Макс. убыток в серии: -24.88 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day

Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.

This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance. 

This robot is not for sale.

Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer

Нет отзывов
2025.11.04 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 11:38 2025.09.14 11:38:29  

Withdrawal 😊

2025.07.19 04:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 23:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Taical
1000 USD в месяц
-8%
0
0
USD
148
USD
80
99%
1 215
66%
9%
1.04
0.07
USD
76%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.