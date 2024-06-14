- Прирост
Всего трейдов:
1 215
Прибыльных трейдов:
807 (66.41%)
Убыточных трейдов:
408 (33.58%)
Лучший трейд:
38.64 USD
Худший трейд:
-20.17 USD
Общая прибыль:
2 093.77 USD (2 092 905 pips)
Общий убыток:
-2 008.88 USD (2 008 403 pips)
Макс. серия выигрышей:
22 (39.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.51 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
8.58%
Макс. загрузка депозита:
101.79%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
603 (49.63%)
Коротких трейдов:
612 (50.37%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
0.07 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-4.92 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-24.88 USD)
Макс. убыток в серии:
-55.38 USD (8)
Прирост в месяц:
13.76%
Годовой прогноз:
166.90%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
53.39 USD
Максимальная:
179.67 USD (66.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
76.20% (108.71 USD)
По эквити:
26.79% (37.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|1215
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|85
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|85K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +38.64 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +39.31 USD
Макс. убыток в серии: -24.88 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day
Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.
This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance.
This robot is not for sale.
Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-8%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
80
99%
1 215
66%
9%
1.04
0.07
USD
USD
76%
1:500