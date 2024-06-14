SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Taical
Tai Fung Pontus To

Taical

Tai Fung Pontus To
0 avis
Fiabilité
67 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2024 182%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 045
Bénéfice trades:
700 (66.98%)
Perte trades:
345 (33.01%)
Meilleure transaction:
38.64 USD
Pire transaction:
-20.17 USD
Bénéfice brut:
1 809.79 USD (1 808 965 pips)
Perte brute:
-1 656.41 USD (1 655 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (39.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
92.51 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
8.58%
Charge de dépôt maximale:
99.81%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
522 (49.95%)
Courts trades:
523 (50.05%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.15 USD
Bénéfice moyen:
2.59 USD
Perte moyenne:
-4.80 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-24.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-55.38 USD (8)
Croissance mensuelle:
36.62%
Prévision annuelle:
444.34%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
53.39 USD
Maximal:
179.67 USD (66.90%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
71.70% (118.19 USD)
Par fonds propres:
26.79% (37.46 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30 1045
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30 153
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30 153K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +38.64 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 14
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +39.31 USD
Perte consécutive maximale: -24.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day

Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.

This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance. 

Here is the link to the same signal but with correct risk management on balance account. 

https://www.mql5.com/en/signals/2242268?source=Unknown

This robot is not for sale.

Aucun avis
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 11:38 2025.09.14 11:38:29  

Withdrawal 😊

2025.07.19 04:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 23:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
