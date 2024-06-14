- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 045
Profit Trade:
700 (66.98%)
Loss Trade:
345 (33.01%)
Best Trade:
38.64 USD
Worst Trade:
-20.17 USD
Profitto lordo:
1 809.79 USD (1 808 965 pips)
Perdita lorda:
-1 656.41 USD (1 655 978 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (39.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.51 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
8.58%
Massimo carico di deposito:
99.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
522 (49.95%)
Short Trade:
523 (50.05%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-24.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.38 USD (8)
Crescita mensile:
36.62%
Previsione annuale:
444.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.39 USD
Massimale:
179.67 USD (66.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.70% (118.19 USD)
Per equità:
26.79% (37.46 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30
|1045
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30
|153
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30
|153K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +38.64 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +39.31 USD
Massima perdita consecutiva: -24.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day
Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.
This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance.
Here is the link to the same signal but with correct risk management on balance account.
https://www.mql5.com/en/signals/2242268?source=Unknown
This robot is not for sale.
