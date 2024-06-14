SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Taical
Tai Fung Pontus To

Taical

Tai Fung Pontus To
0 recensioni
Affidabilità
67 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2024 182%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 045
Profit Trade:
700 (66.98%)
Loss Trade:
345 (33.01%)
Best Trade:
38.64 USD
Worst Trade:
-20.17 USD
Profitto lordo:
1 809.79 USD (1 808 965 pips)
Perdita lorda:
-1 656.41 USD (1 655 978 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (39.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
92.51 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
8.58%
Massimo carico di deposito:
99.81%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.85
Long Trade:
522 (49.95%)
Short Trade:
523 (50.05%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.15 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-4.80 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-24.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-55.38 USD (8)
Crescita mensile:
36.62%
Previsione annuale:
444.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
53.39 USD
Massimale:
179.67 USD (66.90%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
71.70% (118.19 USD)
Per equità:
26.79% (37.46 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30 1045
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30 153
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30 153K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +38.64 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +39.31 USD
Massima perdita consecutiva: -24.88 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day

Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.

This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance. 

Here is the link to the same signal but with correct risk management on balance account. 

https://www.mql5.com/en/signals/2242268?source=Unknown

This robot is not for sale.

Non ci sono recensioni
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 11:38 2025.09.14 11:38:29  

Withdrawal 😊

2025.07.19 04:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 23:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Taical
1000USD al mese
182%
0
0
USD
117
USD
67
99%
1 045
66%
9%
1.09
0.15
USD
72%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.