Tai Fung Pontus To

Taical

Tai Fung Pontus To
0 inceleme
Güvenilirlik
67 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 182%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 045
Kârla kapanan işlemler:
700 (66.98%)
Zararla kapanan işlemler:
345 (33.01%)
En iyi işlem:
38.64 USD
En kötü işlem:
-20.17 USD
Brüt kâr:
1 809.79 USD (1 808 965 pips)
Brüt zarar:
-1 656.41 USD (1 655 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (39.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.51 USD (14)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
8.58%
Maks. mevduat yükü:
99.81%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
522 (49.95%)
Satış işlemleri:
523 (50.05%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.15 USD
Ortalama kâr:
2.59 USD
Ortalama zarar:
-4.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-24.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-55.38 USD (8)
Aylık büyüme:
36.62%
Yıllık tahmin:
444.34%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
53.39 USD
Maksimum:
179.67 USD (66.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.70% (118.19 USD)
Varlığa göre:
26.79% (37.46 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30 1045
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30 153
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30 153K
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +38.64 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +39.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.88 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day

Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.

This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance. 

Here is the link to the same signal but with correct risk management on balance account. 

https://www.mql5.com/en/signals/2242268?source=Unknown

This robot is not for sale.

İnceleme yok
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 11:38 2025.09.14 11:38:29  

Withdrawal 😊

2025.07.19 04:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 23:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 07:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
