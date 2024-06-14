- 자본
- 축소
트레이드:
1 234
이익 거래:
819 (66.36%)
손실 거래:
415 (33.63%)
최고의 거래:
38.64 USD
최악의 거래:
-20.17 USD
총 수익:
2 112.48 USD (2 111 605 pips)
총 손실:
-2 036.82 USD (2 036 343 pips)
연속 최대 이익:
22 (39.31 USD)
연속 최대 이익:
92.51 USD (14)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
8.58%
최대 입금량:
101.79%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.42
롱(주식매수):
612 (49.59%)
숏(주식차입매도):
622 (50.41%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
0.06 USD
평균 이익:
2.58 USD
평균 손실:
-4.91 USD
연속 최대 손실:
9 (-24.88 USD)
연속 최대 손실:
-55.38 USD (8)
월별 성장률:
-2.21%
연간 예측:
-26.84%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
53.39 USD
최대한의:
179.67 USD (66.90%)
상대적 삭감:
잔고별:
76.20% (108.71 USD)
자본금별:
26.79% (37.46 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|1234
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|76
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|75K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +38.64 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +39.31 USD
연속 최대 손실: -24.88 USD
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day
Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.
This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance.
This robot is not for sale.
Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer
