Tai Fung Pontus To

Taical

Tai Fung Pontus To
0条评论
80
0 / 0 USD
每月复制 1000 USD per 
增长自 2024 -8%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 215
盈利交易:
807 (66.41%)
亏损交易:
408 (33.58%)
最好交易:
38.64 USD
最差交易:
-20.17 USD
毛利:
2 093.77 USD (2 092 905 pips)
毛利亏损:
-2 008.88 USD (2 008 403 pips)
最大连续赢利:
22 (39.31 USD)
最大连续盈利:
92.51 USD (14)
夏普比率:
0.03
交易活动:
8.58%
最大入金加载:
101.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.47
长期交易:
603 (49.63%)
短期交易:
612 (50.37%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-4.92 USD
最大连续失误:
9 (-24.88 USD)
最大连续亏损:
-55.38 USD (8)
每月增长:
13.76%
年度预测:
166.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
53.39 USD
最大值:
179.67 USD (66.90%)
相对跌幅:
结余:
76.20% (108.71 USD)
净值:
26.79% (37.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
US30 1215
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
US30 85
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
US30 85K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +38.64 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +39.31 USD
最大连续亏损: -24.88 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day

Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.

This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance. 

This robot is not for sale.

Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer

没有评论
2025.11.04 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 11:38 2025.09.14 11:38:29  

Withdrawal 😊

2025.07.19 04:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 23:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Taical
每月1000 USD
-8%
0
0
USD
148
USD
80
99%
1 215
66%
9%
1.04
0.07
USD
76%
1:500
