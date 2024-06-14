- 成长
交易:
1 215
盈利交易:
807 (66.41%)
亏损交易:
408 (33.58%)
最好交易:
38.64 USD
最差交易:
-20.17 USD
毛利:
2 093.77 USD (2 092 905 pips)
毛利亏损:
-2 008.88 USD (2 008 403 pips)
最大连续赢利:
22 (39.31 USD)
最大连续盈利:
92.51 USD (14)
夏普比率:
0.03
交易活动:
8.58%
最大入金加载:
101.79%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.47
长期交易:
603 (49.63%)
短期交易:
612 (50.37%)
利润因子:
1.04
预期回报:
0.07 USD
平均利润:
2.59 USD
平均损失:
-4.92 USD
最大连续失误:
9 (-24.88 USD)
最大连续亏损:
-55.38 USD (8)
每月增长:
13.76%
年度预测:
166.90%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
53.39 USD
最大值:
179.67 USD (66.90%)
相对跌幅:
结余:
76.20% (108.71 USD)
净值:
26.79% (37.46 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|1215
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|85
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|85K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +38.64 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +39.31 USD
最大连续亏损: -24.88 USD
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day
Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.
This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance.
This robot is not for sale.
Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-8%
0
0
USD
USD
148
USD
USD
80
99%
1 215
66%
9%
1.04
0.07
USD
USD
76%
1:500