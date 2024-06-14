SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Taical
Tai Fung Pontus To

Taical

Tai Fung Pontus To
0 comentários
80 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2024 -15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
808 (66.33%)
Negociações com perda:
410 (33.66%)
Melhor negociação:
38.64 USD
Pior negociação:
-20.17 USD
Lucro bruto:
2 094.70 USD (2 093 834 pips)
Perda bruta:
-2 019.87 USD (2 019 393 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (39.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.51 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
8.58%
Depósito máximo carregado:
101.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
606 (49.75%)
Negociações curtas:
612 (50.25%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-24.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.38 USD (8)
Crescimento mensal:
2.25%
Previsão anual:
27.24%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.39 USD
Máximo:
179.67 USD (66.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.20% (108.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.79% (37.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30 1218
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30 75
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30 74K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +38.64 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +39.31 USD
Máxima perda consecutiva: -24.88 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day

Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.

This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance. 

This robot is not for sale.

Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer

Sem comentários
2025.11.04 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 11:38 2025.09.14 11:38:29  

Withdrawal 😊

2025.07.19 04:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 23:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Taical
1000 USD por mês
-15%
0
0
USD
138
USD
80
99%
1 218
66%
9%
1.03
0.06
USD
76%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.