- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 218
Negociações com lucro:
808 (66.33%)
Negociações com perda:
410 (33.66%)
Melhor negociação:
38.64 USD
Pior negociação:
-20.17 USD
Lucro bruto:
2 094.70 USD (2 093 834 pips)
Perda bruta:
-2 019.87 USD (2 019 393 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (39.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
92.51 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
8.58%
Depósito máximo carregado:
101.79%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.42
Negociações longas:
606 (49.75%)
Negociações curtas:
612 (50.25%)
Fator de lucro:
1.04
Valor esperado:
0.06 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-4.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-24.88 USD)
Máxima perda consecutiva:
-55.38 USD (8)
Crescimento mensal:
2.25%
Previsão anual:
27.24%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
53.39 USD
Máximo:
179.67 USD (66.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
76.20% (108.71 USD)
Pelo Capital Líquido:
26.79% (37.46 USD)
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day
Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.
This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance.
This robot is not for sale.
Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer
Sem comentários
