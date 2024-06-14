- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 218
利益トレード:
808 (66.33%)
損失トレード:
410 (33.66%)
ベストトレード:
38.64 USD
最悪のトレード:
-20.17 USD
総利益:
2 094.70 USD (2 093 834 pips)
総損失:
-2 019.87 USD (2 019 393 pips)
最大連続の勝ち:
22 (39.31 USD)
最大連続利益:
92.51 USD (14)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
8.58%
最大入金額:
101.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
606 (49.75%)
短いトレード:
612 (50.25%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-4.93 USD
最大連続の負け:
9 (-24.88 USD)
最大連続損失:
-55.38 USD (8)
月間成長:
2.25%
年間予想:
27.24%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.39 USD
最大の:
179.67 USD (66.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.20% (108.71 USD)
エクイティによる:
26.79% (37.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|1218
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|75
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|74K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +38.64 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +39.31 USD
最大連続損失: -24.88 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|27.30 × 1458
|
ICMarketsSC-MT5
|29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day
Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.
This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance.
This robot is not for sale.
Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
-15%
0
0
USD
USD
138
USD
USD
80
99%
1 218
66%
9%
1.03
0.06
USD
USD
76%
1:500