シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Taical
Tai Fung Pontus To

Taical

Tai Fung Pontus To
レビュー0件
80週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -15%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 218
利益トレード:
808 (66.33%)
損失トレード:
410 (33.66%)
ベストトレード:
38.64 USD
最悪のトレード:
-20.17 USD
総利益:
2 094.70 USD (2 093 834 pips)
総損失:
-2 019.87 USD (2 019 393 pips)
最大連続の勝ち:
22 (39.31 USD)
最大連続利益:
92.51 USD (14)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
8.58%
最大入金額:
101.79%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.42
長いトレード:
606 (49.75%)
短いトレード:
612 (50.25%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.06 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-4.93 USD
最大連続の負け:
9 (-24.88 USD)
最大連続損失:
-55.38 USD (8)
月間成長:
2.25%
年間予想:
27.24%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.39 USD
最大の:
179.67 USD (66.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
76.20% (108.71 USD)
エクイティによる:
26.79% (37.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30 1218
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30 75
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30 74K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +38.64 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +39.31 USD
最大連続損失: -24.88 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
0.00 × 5
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
27.30 × 1458
ICMarketsSC-MT5
29.17 × 36
US30 Target 5 dollar for the day or 10 dollar loss for the day

Do not copy the signal unless you are looking for 5 dollar loss or 10 dollar win for the day.

This account uses fix lot at 0.10 no matter the balance. 

This robot is not for sale.

Withdrawing from the account changed the whole percentage gain. Would probably start a new account in 2026 to show the actual growth with 200 dollar starting balance. Would like 100 but 200 is abit safer

レビューなし
2025.11.04 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 08:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 11:38 2025.09.14 11:38:29  

Withdrawal 😊

2025.07.19 04:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.14 01:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 00:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.04 23:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 03:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.04 12:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.28% of days out of 353 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 22:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 23:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.02 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 00:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.30 23:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 05:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.29 01:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.04.28 23:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください